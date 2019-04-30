Turkcell'e

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 18. Altın Pusula Gecesi"nde Turkcell, "Geleceği Yazan Kadınlar" ve "Sportif Tarama" projeleriyle iki ödülün sahibi oldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜHİD 18. Altın Pusula Gecesi'nde Turkcell, "Geleceği Yazan Kadınlar" ve "Sportif Tarama" projeleriyle ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, eğitim, spor, müzik ve sanat gibi farklı alanlarda gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinde Türkiye ve dokundukları hayatlar için en iyisini yapma hedefinde olduklarını bildirdi.

Özbayraktar, "Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak adına sürdürdüğümüz projelerimizle TÜHİD gibi değerli bir kurumdan ödül almak mutluluk verici. Turkcell, 25 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da teknolojiyi kullanarak hayatları iyileştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.







