Turkcell'den yeni nesil arama ve rehber uygulaması

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in en inovatif ürünleri arasında yer alan UpCall, akıllı telefondan arama yapma deneyimini yeni bir boyuta taşıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in dijital operatör yolunda önemli adımlarından biri olan UpCall, yasal düzenlemeler kapsamında kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor. UpCall bu özelliği sayesinde güvenlik açıkları oluşturmadan kullanıcıları için üstün hizmetler sunuyor.

Günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2,4 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 850 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. UpCall’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 140 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek uygulama içi bildirim mesajına dönüştü.



İnovatif özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan UpCall, çok yakında yeni tasarımı ve ara yüzüyle Turkcell’lilerin kullanımına sunulacak. UpCall ile yapılan aramalar yenilikçi özelliklerle daha da kişiselleşerek Turkcell’in dijital altyapısı sayesinde tek ekrandan güvenle yönetilecek.



Çok sayıda dikkat çekici özelliği tek bir uygulamada kullanıma sunan Turkcell mühendisleri, UpCall sayesinde akıllı telefonların hayata kazandırdığı kolaylıklara yenilerini ekledi.

Buna göre, telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu telefon çalarken görünüyor. Sekreter servisinden gelen sesli mesajı, yazılı metne dönüştürüyor. Aralamalarınıza konu eklenerek hangi sebeple arandığı daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor. Aramalara resim ve emocan ekleyerek eğlenceli aramalar yapılabiliyor. Grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor, hep birlikte sohbet etme imkanı tanıyor. Rehberde kayıtlı olmayan numaralar aranabiliyor, sistem içerisindeki arama özelliğiyle en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle birlikte ulaşılabiliyor. Tüm aramalar tek bir ekran üzerinden yönetilebilirken, SMS ile hizmet alınan Turkcell arama servisleri için bilgilendirmeler artık UpCall içinden kolayca takip edilebiliyor.

UpCall uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. UpCall’ın bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber'de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi AŞ'nin veri tabanında yer alması gerekiyor. Turkcell'in arama servislerinin aboneleri, bu SMS servislerinin tek bir platforma dönüştürülmüş hali olan UpCall üzerinden bildirimleri de ücretsiz alabiliyor.



