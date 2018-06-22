Turkcell'den Türkiye'nin verisine 2 milyar liralık yatırım

İZMİR (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye şu anda verisinin yaklaşık yüzde 96'sını yurtdışında saklıyor. İzmir'de açtığımız veri merkezinin toplam yatırım miktarı 250 milyon lira. Toplam data merkezlerimizin yatırım tutarı 2 milyar lira olacak. Bunun şu ana kadar yaklaşık 700 milyon lirasını hayata geçirdik." dedi.

Turkcell'in "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" vizyonuyla 2016'dan bu yana hayata geçirdiği veri merkezlerinin sonuncusu olan "İzmir Veri Merkezi" nin açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılırken, açılışta Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da hazır bulundu.

Açılış öncesi gazetecilere merkezi gezdiren Kaan Terzioğlu, merkezin 2 bin 400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin datasının Türkiye'de saklanması gerektiğini belirten ve bunun için çalıştıklarını söyleyen Terzioğlu, şunları söyledi:

"Şu an Türkiye'de tüketilen datanın yüzde 96'sı yurt dışındaki data merkezlerinden servis ediliyor. Turkcell müşterilerinin tükettiği datanın yüzde 8'i ise bizim ürettiğimiz dijital servisler. İzmir'de açtığımız veri merkezinin toplam yatırım miktarı 250 milyon lira. Toplam data centerlarımızın yatırım tutarı 2 milyar lira olacak.

Bunun şu ana kadar yaklaşık 700 milyon lirasını hayata geçirdik. 'İzmir Veri Merkezi', Ege'nin en büyük veri merkezi olmasının yanı sıra Gebze Veri Merkezi'nde olduğu gibi Tier 3 sertifikalarıyla da dikkati çekiyor. Ankara ve Çorlu veri merkezlerimizin de tamamlanmasıyla birlikte bu alanda yaptığımız yatırım miktarı 2 milyar lirayı bulacak."

Merkezin, Ege bölgesinin ilk ve tek Tier 3 sertifikalarına sahip veri merkezi olduğunun altını çizen Terzioğlu, merkezin yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen "Leed Gold" sertifikası bulunduğunu anlattı.

Kaan Terzioğlu, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkezin, sunduğu ileri teknolojinin yanı sıra güvenliğine de büyük önem verdiklerini vurgulayarak, binanın 9 şiddetindeki depreme dayanıklı şekilde tasarlandığını aktardı.





- "Türkiye'nin verileri güvenle saklanacak"





Zemininde yerli üretim sismik izolatörlerin kullanıldığı Turkcell İzmir Veri Merkezi'nde Türkiye'nin verilerinin güvenle saklanacağını belirten Terzioğlu, "Önümüzdeki yıl Ankara'da ve sonrasında Çorlu'da açılması planlanan veri merkezleri ile birlikte Turkcell'in yeni nesil veri merkezleri için yatırım yaptığı il sayısı 4'e yükselmiş olacak. Bu veri merkezlerimizde faaliyete girdiğinde yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız toplam yatırım miktarı 2 milyar liraya ulaşacak." dedi.

Terzioğlu, dünyada güç kaynağının değiştiğine dikkati çekerek, artık verinin en önemli güç olduğunu söyledi.

Terzioğlu, Türkiye'nin yeni dönemde söz sahibi olması için, dijital verilerini kendinde tutması ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BiP, fizy, lifebox, TV+ ve Paycell gibi dijital servislerimiz ile Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması için önemli bir mesafe kat ettik. Kendi şebekemizdeki datanın yüzde 8,5'ini Turkcell'in bu servislerinde tüketilen data oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu oran daha da yükselecek.

Bu servislerin verilerini yurt dışına göndermek yerine bugün burada bir yenisini daha açtığımız kendi merkezlerimizde saklıyoruz. Yıllık geliri 33 milyar doları aşan küresel veri merkezi pazarında, Türkiye'nin en büyük oyuncusuyuz. Ülkemizde halen veri açığı problemi var. Türkiye şu anda verisinin yaklaşık yüzde 96'sını yurt dışında saklıyor. Biz bunun değişmesi için önemli bir adım attık. Gebze ve İzmir Veri Merkezi ile bu resim değişmeye başladı. Uluslararası içerik üreticilerinin verileri de Türkiye'de depolanacak ve Türkiye tarafından yönetilecek."

Ankara ve Çorlu veri merkezleri açıldığında toplam 37 bin 900 metrekarelik beyaz alan kapasitesine ulaşacaklarını dile getiren Terzioğlu, yanı sıra merkezlerin açıldığı şehirlerin ekonomisine ve istihdamına değer kattıklarını söyledi.





- Ankara'nın 2019, Çorlu'nun 2020'de açılması planlanıyor





Toplantıda verilen bilgilere göre, Turkcell, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü'nde yer alan 7 bin 500 metrekare beyaz alanın yanı sıra Gebze'de 10 bin metrekare beyaz alanla Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda bulunuyor

İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2 bin 400 metrekare daha eklenirken, 2019'da Ankara'da açılması planlanan veri merkezi ile 12 bin metrekare ve 2020'de Çorlu'daki Avrupa Veri Merkezi ile 6 bin metrekare beyaz alan daha açılmış olacak.

Turkcell'in böylece beyaz alan kapasitesi toplamda 37 bin 900 metrekareye ulaşacak. Bunlardan Ankara toplam 43 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezi olmaya hazırlanıyor.