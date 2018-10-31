Turkcell'den kurumlara

İSTANBUL (AA) - Turkcell, şirketlerin toplu mesajlaşmada kullandığı SMS deneyimini dijitalleştiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal çözümleri ile işletmeleri Endüstri 4.0 dönemine hazırlayan Turkcell, değişen ihtiyaçlar için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bu amaçla Dijital Mesaj Servisleri (DMS) hizmetini hayata geçiren Turkcell, kurumların müşterilerine ulaşmada daha etkin seçenekler kullanmalarını sağlıyor.

Kurumlara daha hızlı ve etkili iletişim imkanı sunan DMS çözümleri sayesinde mesajlar görsel bakımdan zenginleşirken, canlı ve interaktif görünüme kavuşuyor. Böylece kurumlar iş ortakları ve müşterilerine daha etkili bilgilendirme yapabiliyor, etkili ve verimli sonuçlar elde edebiliyor. Şirketlerin dijital ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlanan bu çözümler, maliyetten de tasarruf sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Artık kurumsal müşterilerimize, izinli veri tabanından kendi müşterileri ile iletişime geçerlerken, içerisinde sadece SMS olan çözümler sunmanın yeterli olmadığını görüyoruz. Yeni çıkardığımız Dijital Mesajlaşma Servisimiz sayesinde kurumlara SMS fiyatına, tek bir paket içerisinde MMS (ZİM), BiP, konum bazlı SMS ve standart SMS’in olduğu çözümleri sunmaya başlıyoruz. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntem. Bu sayede kurumlar dijital yolculuklarında çağı yakalayabilecekler ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşabilecekler. Müşteriler de çok daha net ve doğru içeriğe ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Turkcell’in kurumsal müşterileri için geliştirdiği "Dijital Mesaj Servisleri" paketinde, "dünyanın en gelişmiş" anlık mesajlaşma platformu BiP de yer alıyor. Şirketler, kullanıcılarına mesaj gönderirken, BiP’in çıkartma, CAPS ya da emoji özelliklerini kullanarak gönderimlerini daha renkli hale getirebilecek. Dileyen şirketler yine SMS ile aynı fiyata görüntülü içerikler gönderebilecek. Ayrıca, şirketler, BiP'in 150'den fazla servisi barındıran "Keşfet Bölümü"nde bir kanal açarak müşterilerine buradan da hizmet verebilecek.

BiP, "Sürpriz Nokta" yeteneği ile konuma göre farklı faydalar sunabiliyor. Dijital Mesaj Servisleri paketini kullanmaya başlayan işletmeler, kurumsal dijital pazarlama ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Yaani, Display, BiP Banner gibi ürünlerden de faydalanabilecek.



