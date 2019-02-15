Turkcell'den 25. yıla özel

İSTANBUL (AA) - Turkcell müşterilerine daha fazla ve özel faydalar sunan yeni Turkcell Platinum Black'ten, Turkcell'in 25 yıllık müşterileri herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Platinum Black mobil tarifelerinden birini tercih edenler ya da mobil ve fiber Platinum paketlerden herhangi ikisini aynı anda alanlar yararlanabilecek.

Turkcell'in 25. yılına özel olarak tasarlanan Turkcell Platinum Black dünyasında müşterileri birbirinden özel sürpriz ve ayrıcalıklar bekliyor.

Bu yeni dünyaya adım atanlara ilk olarak tarifelerindeki internete ek her ay haftalık 5GB internet hediye ediliyor. Her ayın son günü gerçekleşecek Black Sürpriz Günleri kapsamında ise müşterileri, hediye uçak biletinden konaklamaya, ünlü bir restoranda yemekten cihaz hediyelerine değin çok özel sürprizler bekliyor.

Turkcell Platinum Black'i tercih edenler, Platinum'la sunulan havalimanına ulaşım, vale, yurt dışı seyahatlerinde harç pulu gibi faydalardan 6 kat daha fazla yararlanma avantajına da sahip olacak. Kendilerine özel sunulacak kampanyaların yanı sıra özel etkinliklere davetiye kazanma şansı da kazanacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, şunları kaydetti:

"Turkcell Platinum programını hayata geçirdiğimiz günden bu yana tek bir amacımız var. Müşterilerimizin hayatına fark yaratacak daha fazla ayrıcalık ve konfor sunabilmek. Bunun için de bugüne kadar müşterilerimizi şaşırtacak birçok sürprize imza attık. 2019 şirketimiz ve müşterilerimiz için çok özel bir yıl. Bu özel yıla yakışacak ve benzeri olmayan yepyeni bir dünyayı hayata geçirdik. Turkcell Platinum Black sayesinde müşterilerimiz bugüne kadar tatmadıkları, hayatlarına değer katacak çok özel deneyimleri yaşama şansına sahip olacak. Turkcell Platinum Black ile müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz."



