Turkcell'den 232 kişilik yeni istihdam

İSTANBUL (AA) -Turkcell, inovatif işe alım programı GNÇYTNK kapsamında 232 yeni gence kapılarını açtı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in gençleri bünyesine katmak ve Türkiye’ye yeni iş gücü kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği inovatif işe alım programı GNÇYTNK’nın bu yılki seçim süreci tamamlandı.

Süreç sonunda 232 gence yeni istihdam sağlanarak Turkcell’de çalışma şansı sunuldu. Türkiye’nin yaratıcı beyinlerini iş gücüne kazandıran programa, bu yıl yurt içi ve dışından üniversitelerin 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yeni mezun ya da en fazla 3 yıl iş deneyimi olan 60 bini aşkın kişi başvurdu.



Turkcell’de çalışmaya hak kazanan genç beyinler için Turkcell Akademi, bir yıla yayılacak eğitimin ilk adımı olarak 3 günlük oryantasyon programı hazırladı. Program kapsamında başta Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça olmak üzere üst düzey yöneticiler yeni çalışanlarla bir araya gelerek Turkcell’li olmayı anlatırken, iş deneyimlerini de paylaştı. Turkcell Akademi öncülüğünde dünyanın lider üniversite ve gelişim ortaklarıyla bir yıla yayılan çok detaylı eğitim programının ilki olan oryantasyonda, deneyimsel öğrenme, liderlerden mesajlar, davranış modeli, değişimi yönetmek, iş hayatında profesyonellik gibi konularda uzman eğitimciler tarafından gelişim deneyimi sunuldu.





- "626 kişi şirketimizde işe başlayarak iş gücümüze katkı sağladı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, mart ayından bu yana süren kariyer yolcuğu sonunda 232 yeni istihdamı Türkiye’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaya, Türkiye'nin Turkcell’i olarak şartlar ne olursa olsun her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ve gençlere inançlarının tam olduğunu aktararak, "GNÇYTNK programıyla şirketimize kazandırdığımız gençlerimiz, ülkemizin hedeflediği milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde bizzat rol alacaktır. Aramıza yeni katılan gençlerimizle birlikte Türkiye için üretmeye ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell’in en çok çalışılmak istenen şirketlerin başında geldiğini ve bu durumun GNÇYTNK başvurularındaki rakamlara da yansıdığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İnovatif işe alım programımızın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplamda 184 bin gencimiz bu programa başvurdu. Yine toplamda 626 kişi şirketimizde işe başlayarak iş gücümüze katkı sağladı. İşe başlayan gençlerimiz hızla şirketimize adapte olarak, şimdiden katma değer yaratmaya başladı. Hatta bu gençlerimiz, geliştirdikleri projelerle bugüne kadar 67 patente de imza attı. GNÇYTNK ile şirketimize kazandırdığımız gençlerimizin kariyer yolculuklarını işe başladıkları andan itibaren yakından takip ediyoruz. Kendilerine, dünyanın ilk dijital operatörü olmanın sorumluluğuyla Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni iş alanlarına hazırlanabilecekleri, yenilikçi ve inovatif çözüm üretebilecekleri, cesur kararlar almaya olanak sunan, çalışırken eğlenebilecekleri alışılmışın dışında bir çalışma ortamı sunuyoruz."



Kaya, tersine beyin göçü yolunda yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olarak bu yıl yurt dışındaki Türk öğrencilerden de önemli ölçüde başvuru aldıklarını bildirdi.

GNÇYTNK’liler için hazırlanan Genç Yetenek Gelişim Programı, müşteri, teknoloji, girişimci liderlik, kurum kültürü, yeni iş dünyası gibi modüllerle devam edecek. Bu yıl da dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile GNÇYTNK’ler için özel tasarlanmış MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp (Şirket için Liderlik ve İnovasyon Gelişim Programı) hayata geçirilecek. Bu eğitim programı kapsamında MIT’nin dünyaca ünlü akademisyenleri, GNÇYTNK’lere bir hafta boyunca global yeni teknolojileri ve global ürün/servis yaşam döngüleri, iş planı oluşturma, sunum becerileri gibi farklı bilgileri ve yetkinlikleri öğretecek.

