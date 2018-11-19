Turkcell Platinum Offroad Challenge ünlülerin akınına uğradı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde bu sene ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

Turkcell'in açıklamasına göre, bu yıl ilk kez düzenlenen ve arazi yarışlarını şehrin kalbine taşıyan organizasyon, offroad tutkunu ünlüleri buluşturdu.

Aralarında Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı, Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı, Demet Şener ve Aslı Hatemi, Gül Gölge, Burak ve Melis Hatipoğlu, Erkan ve Yelda Güral'ın yanı sıra Sinem Yıldırım, Nejdet ve Emel Ayaydın, Heves Ekinci, Volkan ve Serap Sarı, Sitare Kalyoncuoğlu, Alpay ve Gaya Başaran ile Çağla Bostancı'nın bulunduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler bir yandan yarışları izlerken bir yandan da offroad deneyimini yerinde yaşadı.

Maslak'taki Turkcell Platinum Offroad Park’ta düzenlenen ve 24 takımdan 48 offroad tutkununun kıyasıya yarıştığı turnuvanın birincisi, pilotluğunu Yakup Çavuş'un, co-pilotluğunu ise Orhan Cavuş'un yaptığı takım oldu.

Üç etap ve 9 istasyondan oluşan zorlu parkurda mücadele eden ekiplerden pilotluğunu Ali Ataş’ın, co-pilotluğunu da Ömer Kızılay'ın yaptığı ekip ikinci, pilotluğunu Burak Altıntaş'ın, co-pilotluğunu ise İlkan Metin'in yaptığı takım ise üçüncülüğü elde etti. Offroad yarış turnuvasında mutlu sona ulaşan isimler ödüllerini Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş'in elinden aldı.

Turnuvanın düzenlendiği Turkcell Platinum Offroad Park, haftanın 7 günü tüm Platinum müşterilerine açık olarak hizmet veriyor. Turkcell Platinum Off-Road Park'a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak istediği kadar pisti kullanabilirken, eğitim paketleri de satın alabiliyor. Bunun yanı sıra her hafta 60 Turkcell Platinum kullanıcısı, çift kişilik Off-Road deneyimi kazanma şansına sahip oluyor.

Yüzde 50 indirim kodu ve çift kişilik deneyim kazanma şansı için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli oluyor.