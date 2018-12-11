Turkcell, GNÇ uygulamasını yeniledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, GNÇ uygulamasının içeriğini gençlerin enerjisi ve beklentilerine göre yeniledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, gençlerin çok sevdiği GNÇ uygulamasının içeriğini gençlerin enerjisi ve beklentilerine göre yeniledi.

GNÇ, yenilenen yeni dünyasında gençlerin tüm ihtiyaçlarını dijital tek bir çatı altında topluyor. Yeni GNÇ’de, en heyecanlı etkinlikler, sürpriz GB hediyeli oyunlar, Turkcell Akademi’nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara yönelik hazırlık, özel iletişim kampanyaları ve Paycell’le ücretsiz para transferi imkanı tek uygulama üzerinden kendilerine sunuluyor.

Bunun yanı sıra gençler Turkcell ile ilgili tüm sorularını kendileri için özel çalışan Gencaver’lere yöneltip, destek alabiliyor, kalan kullanımlarını, fatura ve kalan bakiye tutarlarını GNÇ üzerinden takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, gençler arasında efsane olan GNÇ’de 14 yılı geride bıraktıklarını kaydetti.

Yiş, ilk yola çıktıkları günden bu yana gençlerin beklentileri ve hayata bakış açılarının değiştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Gençler artık sadece eğlenmek istemiyor. Bir yandan eğlenirken bir yandan da okullarına ek olarak alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirmek ve iş hayatına hazır hale gelmek istiyorlar. Biz de buna uygun olarak yenilenen GNÇ’de kendilerine dijital ortamda eşsiz eğitim fırsatları sunuyoruz. Gençlerimiz uygulama üzerinden bir yandan yabancı dil öğrenirken bir yandan da kariyerleri için önemli yer tutan sınavlara hazırlanabilecek.

Hatta üniversitelerinin ders notlarını da burada bulabilecekler. Turkcell Akademi’nin zengin içerikli eğitim videolarıyla da ilgi duydukları alanda diledikleri eğitimi alabilecekler. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onların eğitimlerine destek olmak için GNÇ dünyamızı sadece Turkcell’lilere değil, diğer operatörleri kullanan gençlerimizin de hizmetine açtık. Gençlerimizi eğitimin yanı sıra bolca eğlencenin de yer aldığı GNÇ’yi takip etmeye davet ederken, uygulamamız üzerinden onları yeni sürprizlerle buluşturmaya devam edeceğiz."



