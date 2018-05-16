Turkcell genç beyinlerin ilgi odağı oldu

İSTANBUL (AA) - Londra’da düzenlenen uluslararası kariyer etkinliği Talent for BIZ’de yerini alan Turkcell, İngiltere’de eğitim gören ve kariyeri için seçim aşamasında olan yeteneklerle bir araya geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kısa süre öncesine kadar Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer alan beyin göçü konusu özel şirketlerin de gündeminde yer almaya başladı. Yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınırken, hem kamu kuruluşları hem de şirketlerin tek hedefi bu yeteneklerin ülkeye geri dönmelerini sağlamak.

Turkcell, bu konuda önemli projeler sürdüren isimlerin başında geliyor. Başarı öyküsünün ardında insan faktörü olduğuna inanan Turkcell, tersine beyin göçünün ülke ekonomisi ve sosyal hayatına katkılarından yola çıkarak farklı platformlarda yer almayı tercih ediyor.

Bu kapsamda Londra’da ilk defa düzenlenen "Talent for BIZ" etkinliğinde de yerini alan şirket, etkinlikte İngiltere’de yaşayan ve gelecek vaat eden genç yeteneklerle buluştu.

Talent for BIZ kapsamında “Turkcell. Türkiye. Bugün. Şimdi.” mottosuyla sunum yapan Turkcell, aynı zamanda Turkcell bünyesinde görev almak isteyenlerin başvurularını da aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, yurt dışında okuyan ve çalışan yetenekleri tersine beyin göçü ile ülkemize dönmesinin kendileri için önemini vurguladı.

Hasan Kaya, "Türkiye’nin sosyopolitik yapısını olduğu kadar ekonomisini de ilgilendiren tersine beyin göçü, Turkcell olarak bizim de öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu konuda önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz Talent for BIZ etkinliğinin destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duyduk. Dijitalleşme ve teknolojideki gelişmeler iş dünyasını hiç olmadığı kadar etkiliyor. Kısa vadede Türkiye’de de dijital dönüşümle birlikte yeni ve yaratıcı iş alanları oluşacak. Turkcell, bu alandaki en önemli aktör. Dolayısıyla gelecek vaat eden ve orada uzun zamandır çalışan bu yetenekleri keşfetmek ve onlara ‘geri dönün’ çağrısı yapmak bizim için stratejik bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



