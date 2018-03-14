Turkcell, gelir büyüme beklentisini yükseltti

İSTANBUL (AA) - Turkcell İleti̇şi̇m Hi̇zmetleri̇ AŞ, bu yıla ilişkin gelir büyüme beklentisini yüzde 13-15'ten yüzde 14-16'ya yükselttiğini duyurdu.



Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 15 Şubat'ta, 2018 yılı gelir büyüme hedefinin yüzde 13-15, FAVÖK marjı hedefinin yüzde 33-35 ve operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranının yüzde 18-19 olarak açıklandığı hatırlatıldı.

Şirketin, 2018 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncellediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, 2018 yılına ilişkin yüzde 14-16 gelir büyümesi, yüzde 37-40 FAVÖK marjı ve yüzde 18-19 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranını beklemektedir.

Şirketimizin 2018-2020 yılları arasındaki 3 yıllık döneme ilişkin orta vadeli beklentileri ise gelirlerde yüzde 14-16 aralığında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), yüzde 37-40 aralığında FAVÖK marjı ve yaklaşık yüzde 16-18 seviyesinde operasyonel yatırım harcamalarının (lisans hariç) satışlara oranı beklenmektedir. 2018 ve 2018-2020 beklentileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 9, UFRS 15 ve UFRS 16 standartlarının tahmini etkilerini yansıtmakta olup FAVÖK marjı beklentisine 4-5 puanlık pozitif etki yansıtılmıştır."