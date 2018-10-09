Turkcell Gelibolu Maratonu yine BiP'ten takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detayları, 2017'de olduğu gibi bu yıl da BiP'te olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek, Türkiye'nin "barış" temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detaylarına ise 2017'de olduğu gibi bu yıl da BiP üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını takip edebilecek. Ayrıca, TV+’ta yapılacak canlı yayınlar ve röportajlarla Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı, gün boyu canlı tutulacak.





- Turkcell Barış Ormanı 30 bin fidana ulaştı





BiP'ten maratona yapılan her başvuru, Barış Ormanı’na bir fidan olarak dönecek. İki yıl önce Turkcell tarafından hayata geçirilen, bu yılki dikimlerle 30 bin fidana ulaşacak olan Turkcell Barış Ormanı’na ayrıca BiP’ten yapılan başvuru adedi kadar daha fidan eklenecek.

fizy ise her zaman olduğu gibi Turkcell Gelibolu Maratonu’na özel yerli ve yabancı müzik listeleri hazırlayacak.

Türkiye'nin dijital seyahat platformu Fulltrip de maratona özel paketler hazırladı. Fulltrip üzerinden Çanakkale seyahat paketlerinin satışı, ulaşım ve konaklama rehberli tur paketlerine de ulaşmak mümkün olacak.





- Türkiye'de bir ilk





Türkiye'nin ilk ve tek "barış" temalı maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Picme Social uygulaması sayesinde maratonda yer alacak koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden tek tuşla indirip sosyal medyalarında paylaşabilecek.

Truva Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmesinin 20. yılı dolayısıyla tüm dünyada kutlanan 2018 Troya Yılı’nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu’nda bu yıl para ödülü de verilecek.

Toplam ödülü 100 bin lira olan organizasyonda, maraton, yarı maraton ve 10 km koşularının yanı sıra 9 yaş kategorisinde ilk 3’e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak.