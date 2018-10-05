Türkçe konuşan girişimcilerden Ankara çıkarması

ANKARA (AA) - Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında Ankara'ya gelen 20 ülkeden iş insanları, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) üyeleriyle ayrı ayrı buluştu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) bu yıl 20'ncisini düzenlediği "Türkçe Konuşan Girişimciler Programı" kapsamındaki Eşleştirme Toplantısı odanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkçe Konuşan Girişimciler Eşleştirme Toplantısı'na 20 ülkeden 48 girişimciyle çok sayıda ATO üyesi katıldı.

Toplantıda, inşaat, yapı malzemeleri, makine, kimya endüstrisi, otomotiv yedek parça, iş makineleri, plastik sanayi-PVC, bilişim, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, enerji, madencilik, ilaç, medikal, kozmetik, lojistik, petrol, kağıt, finans, bankacılık, medya, danışmanlık, turizm, mimarlık, züccaciye, mobilya, hazır giyim, tarım ve hayvancılık, gıda, spor ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren konuk girişimciler, aynı sektörlerde iş yapan ATO üyeleriyle bir araya gelerek ikili iş görüşmeler gerçekleştirdi.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, burada yaptığı konuşmada, aynı dili, geçmişi ve kültürü paylaşan girişimcilerin gönül birliğine sahip olduğunu belirterek, "Bu gönül birliği, ticari ilişkilerimiz açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Ülkelerimizin refahı için bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ürün ve hizmet kalitesiyle kendilerini sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde kanıtlamış pek çok Türk firması bulunduğunu hatırlatan Aktay, "Bu firmalarımızın yurt dışına açılırken karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi, güvenilir iş ortakları bulamamak. Türkçe konuşan coğrafyanın en saygın ve güvenilir iş insanlarını bir araya getiren bu toplantı, üyelerimizin güvenilir iş ortaklıkları kurması anlamında da çok önemli bir platform." değerlendirmesinde bulundu.

Aktay, yabancı girişimcileri Ankara'ya yatırım yapmaya davet ederken, Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan, yatırım yapan ya da istihdam sağlayan yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari bedellerin düşürüldüğünü anımsattı.

- ATB'yi de ziyaret ettiler

Öte yandan, ATB'den yapılan açıklamaya göre, Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında Ankara'ya gelen girişimciler, ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile de bir araya geldi. Yavuz, burada yaptığı konuşmada, teknoloji ve internet sayesinde artık birlikte iş yapmanın çok daha kolay hale geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz sizi buraya sadece Türkiye ile iş yapın diye değil, kendi aranızda da iş yapın, ticaret yapın diye davet ediyoruz. Pakistan'da Türkçe konuşan bir arkadaşımız, Romanya'da Türkçe konuşan bir arkadaşımızla ticaret yapabilme imkanına kavuşursa ve buna biz vesile olursak ne mutlu bize."