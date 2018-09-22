"Türk turizminin helal turizmden aldığı pay artıyor"

İSTANBUL (AA) - HalalBooking Satış ve Pazarlama Direktörü Ufuk Seçgin, Türk turizm sektörünün helal turizm pazarından aldığı payın her geçen gün arttığını belirterek, "HalalBooking olarak, 2017 yılında Türkiye'ye 35 bin kişi gönderdik. 2018 sonunda bu sayı 75 bin olacak." ifadesini kullandı.

Seçgin, yaptığı yazılı açıklamada, helal turizm pazarını değerlendirdi.

Türk turizm sektörünün helal turizm pazarından aldığı payın her geçen gün arttığını vurgulayan Seçgin, HalalBooking olarak, 2017 yılında Türkiye'ye 35 bin kişi gönderdiklerini, sayının bu yılın sonunda 75 bin olacağını bildirdi.

Seçgin, helal turizmi sadece Avrupa'daki Türklerin değil, dünyanın birçok ülkesindeki Müslümanların tercih ettiğini belirterek, "Türkiye'nin dünyada giderek yükselen bu pazardaki payını artırması çok önemli. 2017-2018 Küresel İslami Ekonomi Raporu'na göre, küresel Müslüman seyahat harcaması 2016'da 169 milyar dolardı. Söz konusu rakamın 2022 yılına kadar yıllık yüzde 9'luk artışla 283 milyar dolara çıkması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.





- "İslami otel sayısı yüzde 50 arttı"





Ufuk Seçgin, Türkiye'deki İslami otellere yönelik talebin son 5 yılda ortalama yüzde 50 arttığını, Antalya bölgesinde yatak sayısının bu sürede yüzde 450'den fazla artış gösterdiğini kaydetti.

Antalya-Alanya bölgesinde 2013'e kadar sadece 5-6 helal konseptine uygun tatil köyü bulunduğunu anımsatan Seçgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayı şimdi 25'e yaklaştı. Bu büyümeyle Antalya bölgesi, şimdiden dünya çapında lider helal plaj tatil destinasyonu konumuna gelmiştir. Bunda kadınlara özel plajların bulunmasının etkisi büyük. HalalBooking olarak, Türkiye pazarını büyütme hedefimizi sürdürüyoruz. Ancak Türkiye'nin helal turizmden alabileceği pay çok daha fazla. Bu kapsamda artan uluslararası talebi karşılayabilmek için daha çok 5 yıldızlı, amacına göre tasarlanmış tatil köylerinin Türkiye'nin farklı destinasyonlarında inşa edilmesi, helal ve bilinçli seyahatseverlerin hassasiyetlerine göre tasarlanmış gezilerin düzenlenmesi, tur ve eğlence programlarının düzenlenmesi, tüm tatil köylerindeki otel personelinin İngilizce dil yeterliliğinin geliştirilmesi ve otellerin yıldızlama sisteminin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından revize edilmesi gibi konular önem arz ediyor."