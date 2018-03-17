İSTANBUL (AA) - Türk Traktör İstanbul'da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'ni hayata geçirdi.



Türk Traktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Türk Traktör, merkezin kurulduğu 2009 yılından bu güne Ar-Ge yatırımlarına 230 milyon liradan fazla kaynak ayırdı. Şirket Ankara'daki Ar-Ge Merkezi’ne ek olarak İstanbul'da da yeni bir Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta, gerek yerel gerekse de global rekabette öne çıkmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve otomotiv sektöründe gerçekleşen değişim hem kendi süreçlerimize hem de müşterilerimize yansıtılması için Ar-Ge ve inovasyonun rolünü çok önemsiyoruz. Bu noktadan hareketle çiftçilerimizin hayatında fark yaratacak yeni teknolojilerin öncüsü olmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olma vizyonunu da benimsemiş bir şirket olarak Ar-Ge alanında yapılan tüm çalışmaları sadece markamızı değil, sektörü geliştirecek en önemli konu başlığı olarak görüyoruz. Bu nedenle de bu alandaki çalışmalarımızı geliştirmek adına Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz."

İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi'yle birlikte Türk Traktör'ün, stratejik ürün ve iş planı doğrultusunda inovasyon ve teknolojide daha da öteye gideceğini de aktaran Votta şu bilgileri verdi:

"Ankara fabrikamızda bulunan Ar-Ge Merkezimizde bugün bir traktörün sıfırdan çiftçimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek hale dönüşmesi için, tasarımında motoruna kadar geliştirilerek, test edilmekte. Tüm bunlara ek olarak; 2017 sonu itibarıyla 13'ü uluslararası olmak üzere, toplam 159 aktif patente ulaştık. İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisimizle büyüyen Ar-Ge yapımızı yeni ve farklı bir lokasyon ile destekleyerek; aynı zamanda otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşacağız ve Ar-Ge çalışmalarımızın çeşitliliğini de artırmış olacağız."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İstanbul Çamlıca'da faaliyetlerine başlayan ve yapılacak olan yeni alımlarla birlikte yaklaşık 35 kişilik bir uzman ekip Türk Traktör İstanbul Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi’nde yeni ürün geliştirme ve tasarım başta olmak üzere inovatif projeler üzerine çalışmalar yapacak.