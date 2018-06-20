Türk Telekom'dan basında yer alan haberlere ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, şirketin ana hissedarı Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) ile ilgili gelişmelere dair, bazı basın yayın organlarına yansıyan haberlerin aksine kendilerine herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını açıkladı.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamaya göre, şirketin Üst Yöneticisi Paul Doany'in Londra'da düzenlenen 5G Dünya Zirvesi'nde gazeteciler ile bir araya geldiği ve gelen sorular üzerine şirket ile ilgili son gelişmelere de temas ettiği belirtildi.

Londra'da gerçekleştirilen röportajda bahsi geçen, Türk Telekom'un ana hissedarı OTAŞ ile ilgili son gelişmelere dair, bazı basın yayın organlarına yansıyan haberler ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yapıldığı bildirilen açıklamada, "Şirketimiz tarafından yapılan 28 Mayıs 2013 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, OTAŞ, borçlarının refinansmanı ve vadesinin uzatılması amacıyla, bir kısım finans kuruluşları ile kredi anlaşması imzalamış olup söz konusu kredinin teminatı olarak maliki olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ hisselerini, hisselere ait tüm haklar OTAŞ'ta kalmak kaydıyla rehin vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin söz konusu borcun bir tarafı olmadığı için, ne OTAŞ'ın borcu ne de OTAŞ ve bankalar arasındaki görüşmeler hakkında herhangi bir resmi bildirim yapılmadığına değinilerek, bazı basın yayın organlarından edinilen bilginin, OTAŞ'ın bu borcun geri ödemesinde temerrüde düştüğü ve bankaların da OTAŞ'la aralarında yaptığı anlaşmanın şartlarına binaen OTAŞ'a bazı süreçler uygulayabileceği yönünde olduğu kaydedildi.

Süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili ,Türk Telekom'a herhangi bir resmi bildirim yapılmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CEO'muz Doany, gazetecilerle olan buluşmasında bu gibi durumlarda dünyadaki uygulamaları göz önüne alarak olasılıklar hakkında genel bilgi vermiştir. Basında yer alan bilgilere göre, bankalar halihazırda OTAŞ'la aralarındaki kredi anlaşması çerçevesinde süreçlerini yürütmektedirler. Bu süreçlerin vadesine ilişkin resmi bir bilgi tarafımıza ulaşmamıştır. Bazı çevreler tarafından, röportajda bahsi geçen süreçle ilgili vadelerin yanlış yorumlandığı gözlenmiştir. Bu vadeler, dünyada genelde özel amaçlı kurulan şirketlerin yaptıkları yatırımlardan olağan çıkış sürelerini tasvir etmek için kullanılmış; bankaların OTAŞ'a verdikleri kredinin yapılandırması ile ilgili süreci tasvir etmek için kullanılmamıştır. Bu konuda Şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir."