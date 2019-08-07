Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi, 1 Mart 2019 ila 28 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Varılan anlaşmaya göre, sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine ilk 6 aylık dönem için seyyanen 480 lira, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 300 lira, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için ise yüzde 4,25 zam yapılacak. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25’i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.





- "İnsana yatırımı ana odak noktalarımız arasında tuttuk"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un Türkiye'nin sendikalı işçi çalıştıran tek telekom şirketi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, 2023 hedeflerine, çalışmaktan ve üretmekten yorulmayan yetenekli gençlerin katkı ve başarılarıyla ulaşacağını belirten Önal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom Grubu olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne özelleştirmeden bu yana 36,3 milyar liralık yaptığımız yatırıma ek olarak her daim çalışma arkadaşlarımıza da, yani insana yatırımı da ana odak noktalarımız arasında tuttuk. Türkiye'nin lider telekom şirketi olarak çalışanlarımızın fikir ve düşünceleri bizim için son derece önemli. Onlardan aldığımız güçle ülkemiz için yerli ve milli teknolojileri geliştiriyor, ülkemizi geleceğe bağlıyoruz.

Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya varmış olmaktan mutluyuz. Bu süreçte, başta Türk Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, neticenin sektörümüz için hayırlı olmasını dilerim."

