Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Türk Telekom International Global Carrier Awards'tan 3 ödülle döndü

- Türk Telekom International, The Global Carrier Awards 2017’de 3 ödüle layık görüldü

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
Türk Telekom International Global Carrier Awards'tan 3 ödülle döndü
banner230

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom International, The Global Carrier Awards 2017'den 3 ödül kazandı

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un uluslararası toptan ses, data altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu iştiraki Türk Telekom International, 25 Ekim'de Londra'da düzenlenen The Global Carrier Awards 2017'den 3 büyük ödülle döndü.

Türk Telekom International, "En İyi Doğu Avrupa/BDT Toptan Taşıyıcı" ve "En İyi Müşteri Deneyimi" ödüllerine layık görülürken, bölgesindeki yenilikçi ve mükemmeliyet odaklı oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

En gelişmiş deniz altı teknolojisine sahip SEA-ME-WE 5 Konsorsiyumu'nun üyesi olan Türk Telekom International, taşıyıcı topluluğu için en büyük ve en prestijli ödül etkinliği haline gelen The Global Carrier Awards etkinliğinde "En İyi Deniz Altı İnovasyonu" (Best Subsea Innovation) ödülüne de hak kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomTürk Telekom International
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim