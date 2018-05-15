Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un 24 ilde 34 farklı noktadaki kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında, Zeytinburnu, Sultanbeyli ve Tuzla'da internet kullanmayı öğrenmek isteyen kadınlara internet eğitimi verildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik teknoloji seferberliğinin ikincisini başlatan şirketin bu kapsamda Türkiye'yi dolaşacak Gezici Eğitim Tırı İstanbul'da geldi.

Şirketin 24 ilde 34 farklı noktadaki kadınlara teknoloji eğitimi vermek için yola çıktığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında, Zeytinburnu, Sultanbeyli ve Tuzla'da internet kullanmayı öğrenmek isteyen kadınlara internet eğitimi verildi.

Eğitimlerde kadınlara internet ve mobil uygulamalar içerisinde başta sosyal medya olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar, e-Devlet platformlarının kullanımı ve internetten alışveriş gibi konular anlatılıyor.





- "On binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, iki dönemde toplam 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz."

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar turktelekom.com.tr'den kayıt oluşturabilecek veya 0553 925 3939 ve 0553 926 3939 numaralı rezervasyon hatlarını arayabilecek.

