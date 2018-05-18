Türk Telekom gençleri spora teşvik ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırladığı filmle gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hazırlanan filmde Mert adında bir gencin, zorlu uğraşlardan sonra, Türk Telekom'un 32 farklı branşta 5 binden fazla sporcuyu desteklediği Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri arasından kendisine en uygun sporu bulması konu ediliyor.

Türk Telekom tarafından hazırlanan filmde izleyiciler, spor geçmişi olmayan ama bir sabah kalktığında spor yapma isteğiyle kendisine en uygun sporu bulma konusunda kararlı olan Mert’in Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri'ni inceleyerek çeşitli branşlarda denemelerde bulunmasına şahit oluyor. Fiziksel yetenek gerektiren sporlarda başarısız olan Mert'in zihin gücü gerektiren spor dalında başarılı olabildiğini reklamın sonunda bir robotla satranç oynarken görüyoruz. Filmin sonunda Mert Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri arasından kendisine en uygun sporu buluyor.

Türk Telekom, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı onuruna hayata geçirdiği reklam filmiyle gençlere sporu sevdirme hedefiyle "Çünkü inanıyoruz ki gençlerimize sporu sevdirsek yeter" mesajı veriliyor.