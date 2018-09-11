Türk şirketi Nijerya'da 3 milyon kişiye elektrik sağlayacak

NASARAWA (AA) - GÖKHAN KAVAK - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Ak-Ay Elektrik, ülkede yürüttüğü trafo merkezi projeleriyle 3 milyon Nijeryalıya elektrik sağlayacak.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Ülkede halkın sadece yüzde 60'ının elektrik şebekesine bağlı olduğu tahmin ediliyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Nijerya'daki elektrik problemi ve Ak-Ay Elektrik'in ülkedeki yatırımlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ak-Ay Elektrik Projeleri Koordinatör Yardımcısı Ulaş Aslan, Nijerya'daki ilk projelerine 2001'de başladıklarını söyledi.

Aslan, Ak-Ay Elektrik'in yurt dışında birçok ülkede faaliyet gösterdiğini ifade ederek, Nijerya'da 40'ın üzerinde trafo projemizi tamamladık ve şu anda 5 projemiz devam ediyor. Lafiya Projesi de buna dahil. Projede 2 adet 150 megavoltamper ve 2 adet 60 megavoltamper trafo mevcut. Bu proje tamamlandığında Nasarawa eyaletinde yaşayan yaklaşık 3 milyon Nijeryalıya elektrik ulaştırılması için gerekli altyapıyı sağlamış olacağız." dedi.

Nijerya'nın petrol ve doğalgaz açısından çok zengin bir ülke olduğunu ancak enerji sıkıntısı yaşadığını aktaran Aslan, "Ülkede enerji santralleri yüzde 5 kapasite ile çalışıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında, elektrik üretimi için inşa edilen enerji santrallerinin bakım eksiklikleri, doğalgaz depolama işleminin maliyetli olması, ihracattaki bazı sıkıntılar, işletim sistemindeki eksiklikler ve dağıtım firmalarının yeterli altyapıyı kuramamış olması yer alıyor. Bu nedenle üretilenden çok daha az elektrik enerjisi halka ulaştırılıyor ve Nijerya'nın birçok bölgesinde elektrik sıkıntısı yaşanıyor." diye konuştu.

- "Sıkıntının en önemli nedenlerinden biri yolsuzluk"

Elektrik mühendisi Taiwo Adesina da Nijerya'nın dünyadaki en geniş petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Ancak birçok bölgede elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında yolsuzluklar geliyor." ifadesini kullandı.

Elektrik sorunu ile ilgili hükümet tarafından doğru politikalar üretilemediğini savunan Adesina, "Resmi makamlarca elektrik altyapı sistemiyle ilgili doğru projeler üretilememesi ülkedeki elektrik sorununu artırıyor. Kimi zaman 8 bin megavat kurulu güçle elektrik üretiyoruz ancak bu elektriğin doğru bir şekilde dağıtılamaması nedeniyle üretilen enerji boşa gidiyor." diye konuştu.

- AB'den 33 milyon avroluk yatırım planı

Yaklaşık 200 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen ülkede, arızalar ve teknik nedenlerle elektrik kapasitesi 4 ila 6 bin megavat arasında değişiyor. Elektrikte toplam kurulu gücü 80 bin megavatın üzerinde olan Türkiye ile kıyaslandığında Nijerya önemli ölçüde elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor.

The Spectator Index tarafından yayınlanan rapora göre Nijerya, geçen yıl elektrik tedarikinde 137 ülke arasında Yemen'den sonra en yetersiz ülke oldu.

Ülkedeki elektrik altyapısını güçlendirmeye çalışan Niger Delta Power Holding Company, Türkiye ve ABD merkezli enerji şirketleriyle ile iş birliği yaparak Nijerya'nın elektrik iletim ve dağıtım hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar ek olarak Avrupa Birliği de "Nijerya Enerji Destek Programı" kapsamında ülkeye 33 milyon avroluk yatırım yapmayı planlanıyor.





