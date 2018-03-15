Türk prefabrik yapı sektörü Amerika kıtasında vites büyüttü

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, "2016 yılında Amerika kıtası geneline toplam 9 adet yapı ihracatı gerçekleştirilirken bu rakam geride bıraktığımız 2017 yılında 154 adete yükseldi. İçinde bulunduğumuz 2018 yılının ilk iki ayında ise söz konusu kıtaya ihraç edilen yapı adeti 47’yi buldu." dedi.

Türk prefabrik yapı sektörü temsilcilerinden Karmod CEO'su Çankaya, son dönemde katlanarak artan Amerika kıtasına olan ihracatlarına ve kıtadaki pazara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Metrekare bazlı düşünüldüğünde 300 bin metrekare yıllık yapı üretimleri bulunduğunu dile getiren Çankaya, toplam üretimlerinin yüzde 38'ini ihraç ettiklerini söyledi.

Şu an yüzde bir düzeyinde bulunan Amerika Kıtası ihracatlarının katlanarak arttığına işaret eden Çankaya şu bilgileri verdi:

"2016 yılında kıta geneline toplam 9 adet yapı ihracatı gerçekleştirilirken bu rakam geride bıraktığımız 2017 yılında 154 adete yükseldi. İçinde bulunduğumuz 2018 yılının ilk iki ayında ise söz konusu kıtaya ihraç edilen yapı adeti 47’yi buldu. Amerika kıtasına olan ihracatımızdaki artış tesadüf değil son 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz planlı çalışmanın ürünü.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz demonte özellikteki çok alternatifli yapı modellerimizle, kıta ülkelerinin farklı yapı taleplerine cevap veriyoruz. Ürünlerimiz tanındıkça talebin daha da artacağına inancımız tam. Kıta genelinde şantiye ofis yapıları, hafif çelik sosyal konutlar, birleşimli çok amaçlı konteyner yapılar ve güvenlik kabinlerine ilgi yüksek."





- "Amerika kıtasına ihracat payını yüzde 3 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz





İlk ihracatlarını 90’lı yılların başlarında gerçekleştirdiklerini anımsatan Çankaya, ilk dönemlerde ihracat denildiğinde çok sayıda prosedörü olan zor bir süreç akla geldiğini, zorlukları hissettiklerini anlattı.

Çankaya, o dönem ihracat konusunda destek alabilecek merci bulamadıklarını hatırlatarak, ihracata başladıkları ilk dönemlerde yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

Söz konusu dönemde Romanya ve Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri ilk ihracatla korkularının heyecana dönüştüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu heyecan şimdi bizi 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmiş bir marka haline getirdi. Bir kaç sene öncesine kadar bizim için bir hayal gibi gözüken Amerika kıtasına ihracat gerçekleştiriyoruz ve bunu katlayarak artırıyoruz. Gerçekten ifade etmesi zor çok mutluluk verici bir durum bu. ABD, Kanada, Meksika, Peru, Şili, Kolombiya, Guyana, Venezüela Karmod olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz kıta ülkeleri arasında yer alıyor. İlk durumda Amerika kıtasına ihracat payını yüzde 3 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz."

Türk prefabrik sektörünün henüz son 10 yıldır Amerika kıtasına ihracat gerçekleştirdiğini belirten Çankaya, Türk prefabrik yapılarının bu nedenle kıtada yeni tanınmaya başladığını söyledi.





- "Kıtaya Çin menşeli ürünlerin daha önce girmesinin avantaj"





Prefabrik hazır yapı sektöründe kıtaya Çin menşeli ürünlerin daha önce girmesinin avantaj olduğuna dikkati çeken Çankaya, "Yapı kalitemiz ve farklarımız tanındıkça bu kıtada ürünlerimizin Çin’e karşı daha avantajlı durumda olacağını tahmin edebiliyoruz." dedi.

Çankaya, özellikle Latin Amerika ülkelerinde sosyal konut ihtiyacının çok fazla olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Uzun ömürlü yapı özelliğimiz ve hızlı kurulumlarımızla bu açığın kapatılmasında konutlarımızın önemli bir avantaja sahip olduğunu belirtebiliriz. Türk ürünleri kıtada Avrupa menşeeli ürün olarak görülüyor. Çin ürünlerine karşı bu algı bizim pazarlamamızı kolaylaştırması açımızdan önemli. Yapılarımız tamamen demonte olması nedeniyle kurulumu çok kolay. İstendiğinde sökülerek defalarca farklı alanlarda kurulum yapılabiliyor





- "Avrupa ülkelerine var olan ihracatımızda da son yıllarda bir artış var"





Şirketlerin yenilik, atılım, büyüme hedefleri için ihracatın önemine dikkati çeken Çankaya, ihracat yapmanın şirketler için geliştiren, büyüten, yeni hedefler ortaya çıkan etkileri bulunduğunu dile getirdi.

"Bizim için ihracatın en güzel tarafı üretimlerimizi tamamen yerli girdilerle gerçekleştirdiğimizden yurtdışından gelen her kuruş ülkemiz ekonomisine artı katkı olarak dönüyor." diyen Çankaya, şunları kaydetti:

"Son dönemde Devletimizin ihracata yönelik ön açıcı, cesaretlendirici desteklerinden memnunuz. Yakın coğrafya ile beraber özellikle Afrika’da bu desteklerin faydasını görüyoruz. Olumlu tanıtım ve çalışmalar sonucu Türk firmalarına olan ilgi ve güvenin olduğunu yaşayarak hissediyoruz.

Avrupa ülkelerine var olan ihracatımızda da son yıllarda bir artış var. Avrupa'da kalitemizden ziyade sertifikasyonlarda zaman zaman sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu konuda Devletimizin ilgili kurumlarda ihracatçıya rehberlik edecek uzmanlığı olan birimler oluşturması faydalı olacaktır."







