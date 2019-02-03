Türk mühendisler yerli imkanlarla 15 ayda gemi üretti

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde Türk mühendislerce üretilen yeni gemisi "İÇDAŞ-5" suya indirildi.

Türk mühendislerinin, gelişen teknolojiyle projelendirdiği yerli üretim gemiler yurt dışından da büyük talep görüyor. Özellikle dünyada denizcilik sektörüne hakim armatörlerce, tercih edilen gemiler kalite ve kullanışlılık bakımından da listenin ön sıralarında yer alıyor.

Tamamı Türk mühendislerinin yerli dizayn imkanları kullanılarak yapılan gemilerin ihracatıyla ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, tersanelerinde son 3 yılda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, iki römorkör ve bir pilot botu inşa edip ihracata başlayan İÇDAŞ'ın son gemisi "İÇDAŞ-5"in inşa çalışmaları tamamlandı.

Son olarak iç tefşirat ve elektronik dizayn çalışmaları kalan gemi için şirket yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi. Ardından "Vira Bismillah" denilerek geminin suya indirme işlemi yapıldı.

Yaklaşık 15 ayda tamamlandı

Yaklaşık 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sınıfında görev yapacak 150 metre boyundaki İÇDAŞ-5'in, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesi bulunuyor. 10 bin groston ağırlığındaki geminin makinesi ise yaklaşık 5 bin beygir gücünde.

Geliştirilen teknolojiyle daha uzun seyir mesafesine gidip daha az yakıt sarfiyatı yapabilen gemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklilikleri doğrultusunda "TIER III" standartlarında nitrojen oksit salınımı, Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından uluslararası kurallara uygun ekipmanlarla donatıldı.

Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten İÇDAŞ'ın, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Uçak gemisi üretimi için dev kuru havuz çalışmaları sürüyor

İÇDAŞ, Çanakkale'deki tersanelerinde üretilen gemilerde yüksek standartlar kullanıyor.

Sofistike ve son teknolojiyle donatılan gemi grubunda paslanmaz kimyasal tankerler 110 metre boyunda ve 18 metre genişliğinde ölçülere sahip. 14 ayda tamamlanan ve Almanya'daki bir firmaya ihraç edilen "İÇDAŞ-29" isimli tanker, özellikleriyle armatörler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Firmanın göz bebeği konumundaki ekonomik genel kargo gemileri ise filonun yenilenen modern, ekonomik ve çevreci yüzü olarak tanınıyor.

Biga'daki fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başlanan kuru havuz inşaatı da sürüyor.

İÇDAŞ'ın Çanakkale'de yer alan Değirmencik çelik ve enerji üretim tesisleri ile tersanesinin bulunduğu yerleşkede 2017'de yapımına başlanan "Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu", 370 metrelik boyu ve 70 metrelik genişliğiyle tamamlandığında ülkenin en büyük gemi inşa alanı olacak.

Büyük oranda fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.