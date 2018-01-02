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Türk malı el aletleri dünyada marka oldu

- İzmir'de 1968 yılında bir grup girişimcinin el aletleri üretmek için başlattığı girişim, 40 ülkeye uzanan pazarlama ağıyla ihracatta başarı öyküsü yarattı - İZELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: - "50 yıl önce şirketimiz kurulurken bize makine satmak istemeyen Almanya, bugün en büyük pazarımız"

02 Ocak 2018 Salı 11:14
Türk malı el aletleri dünyada marka oldu
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İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Türkiye'de sanayileşmenin öncü firmalarından İZELTAŞ, 40 ülkeye yaptığı ihracatla dünya pazarlarında marka olmayı başardı.

Ege Bölgesi Sanayi Odasında da başkanlık görevini yürüten İZELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1968 yılında bir grup girişimcinin sanayiye yatırım yapma hevesiyle bir araya getirdikleri sermayeyle kurulan firmanın, ülkenin büyümesine eşlik ederek dünya pazarında aranan markalardan biri haline geldiğini ifade etti.

Şirket kurucularının fabrikayı kurmadan önce sektörün lideri konumundaki Almanya'da incelemelerde bulunduklarını anlatan Yorgancılar, şöyle konuştu:

"O dönemde Türkiye'de toplu iğne dahi yapılamıyordu. El aletleri ise Almanya'dan getiriliyordu. Babam ve ortakları o dönemde Almanya'ya giderek el aleti tesisi kurmak istediklerini söylediler. Almanların yanıtı ise 'siz tarım ülkesisiniz, biz sizden patlıcan, salatalık, domates alalım, el aletlerini siz bizden alın' olmuş. Zorluklara rağmen gerekli makineleri getirerek 500 çeşit aletle üretime başlamışlar. Bugün 3 bin çeşitte Türkiye ve Avrupa'da iddialı konuma geldik. 50 yıl önce şirketimiz kurulurken bize makine satmak istemeyen Almanya, bugün en büyük pazarımız."

İZELTAŞ'ın üretim deneyimi, tasarım gücü, kalite ve teknolojiye verdiği önemle yıllar içinde Uzak Doğulu üreticilere karşı rekabet üstünlüğü elde ettiğine işaret eden Yorgancılar, grubun 2018'de 50'inci yılına adım atacağını kaydetti.

Yorgancılar, halen 850 çalışanla yılda 20 milyon adet el aleti ürettiklerini ve bunun yüzde 35'ini 40 ülkeye ihraç ettiklerini ifade ederek, özellikle AB ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya pazarlarında aktif olduklarına işaret etti.

- Her yıl yeni bir ürün

Dünyadaki her eve bir Türk malı girmesi hedefine firma olarak yürekten inandıklarını, kalitesiyle anılan bir Türk markası yaratmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Türkiye, 1990'lı yıllarda çoğu tarım ürünleri olmak üzere 20-25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke konumundaydı. 2017'ye geldiğimizde Çin ile İtalya arasında en büyük üretim üssü haline geldik. Yüzde 92'si sanayi ürünleri olmak üzere 150 milyar dolar ihracat yapar hale geldik. Üretim teknolojimiz çok gelişti. Tek bir eksiğimiz var, yüksek katma değerli üretim yapamıyoruz. Firma olarak da bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek için Ar-Ge merkezi açtık. Kataloğumuza her yıl yeni bir ürün dahil ediyoruz. Burada geliştirdiğimiz patentler, gelecekteki en büyük umudumuz."

Yorgancılar, sanayide kapasite kullanım oranlarının artmasının ve büyümenin, el aletleri sektörüne doğrudan yansıdığını, son çeyrekte yakalanan yüzde 11'lik büyümenin sanayi kuruluşlarını yeni yatırım yapma konusunda motive ettiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ender YorgancılarİhracatİzeltaşSanayi
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