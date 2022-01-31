Türk Lirasına Geçenlere Çifte Kazanç Geliyor! Resmi Gazete’de Yayınlandı! Dolarını veya Altınını Bozduran Yaşadı!

Resmi Gazete’de bugün itibarıyla yayınlanan bir tebliğ, dolar ve altın birikimi yapan herkesi sevindirdi. Resmi Gazete’de yer alan bildiriye göre geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap döneminde mali tablolar enflasyon düzenlemesine tabi tutulmayacak.

Yayınlanan son bildiriye göre yabancı para ve altınlarını Türki Lirasına çeviren kurumlar, dönüşüm esnasında kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları için vergi ödemeyecekler.

Geçmiş Yıllarda Oluşan Zararlar Sayılmayacak!

Resmi Gazete’de son yayınlanan bilgilere göre enflasyon düzenlemesi yapılmayacağı belirtilen dönemler, enflasyon şartlarının da gerçekleşmediği dönemler olarak kabul edilecek. 31 Aralık 2023 tarihine sahip mali tablolar ise enflasyon düzenlemesine tabi tutulacak. Yapılan enflasyon düzenlemesinden oluşan kar zarar farkı, geçmiş yıllarda oluşan kar zarar hesabından gösterilecek. Bu sayede tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayarak geçmiş yıl zararları şirket zararı olarak gösterilmeyecek.

Altınını Türk Lirasına Çeviren de Kazanacak!

Kurumlar, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş veya hurda altın karşılığında altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirdiklerinde ve bu nedenle oluşan Türk Lirası varlığını belirtilen süreler içerisinde değerlendirmeleri durumunda altın varlığının Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlenmesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere açılan hesaplardan vade sonuna kadar elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar için de vergi alınmayacak.