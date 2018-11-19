Türk kozmetik sektörü, Uzakdoğu ihracatını artıracak

İSTANBUL (AA) - Hong Kong'da düzenlenen kozmetik fuarı "Cosmoprof Asia"ya Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), bu sayede Türk kozmetik sektörünün Uzakdoğu ihracatını artırmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İKMİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzakdoğu'nun en büyük kozmetik buluşması olarak nitelendirilen "Cosmoprof Asia"ya Türkiye’den 18 firma katılırken, Türk şirketler fuar kapsamında yaklaşık 400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İKMİB Milli Katılım Organizasyonu ile 13, bireysel olarak 5 firmanın katıldı fuar kapsamında Türkiye Hong Kong Başkonsolosu Korhan Kemik, Türkiye Hong Kong Ticaret Ataşesi Merve Yılmazcan, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. İmer Özer ve İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman'ın yer aldığı heyet katılımcı firmaları ziyaret etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M.İmer Özer, Uzakdoğu pazarında daha aktif olabilmek adına fuar katılımlarının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Hong Kong ile birlikte Çin pazarı kozmetik ihracatçılarımız için değerlendirilebilir alternatif bir pazar niteliğindedir. Fuar katılımları da pazara giriş ve tanıtım açısından büyük bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.



