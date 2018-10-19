Türk gayrimenkul sektöründen Almanya çıkarması

BERLİN (AA) - Türk inşaat firmaları, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli emlak yatırımcılarını çekmek için Berlin ve Köln'de projelerini tanıtacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteklediği "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası kapsamında, Emlak Konut GYO, Kiptaş, Sur Yapı, Artaş İnşaat, Nef, Kuzu Grup, Teknik Yapı ve Gap İnşaat, Berlin ve Köln'de, milyarlarca liralık projelerinin tanıtımını yapacak.

Berlin’deki buluşma 20-21 Ekim'de Titanic Chaussee Oteli'nde gerçekleşecek. Türk inşaatçılar, 27-28 Ekim'de de Köln'deki Hyatt Regency Otel'de yatırımcılarla bir araya gelecek.