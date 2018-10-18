Türk Eximbank'tan Eskişehir'deki ihracatçılara 427 milyon dolar destek

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin (Türk Eximbank), Eskişehir Ticaret Odası (ETO) bünyesinde faaliyet gösteren irtibat bürosu aracılığıyla Eskişehir'deki ihracatçı firmalara 427 milyon dolar destek sağladığı bildirildi.

ETO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar, Oda Meclis Salonu'nda düzenlenen Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın, ihracatçıları, dış satıma yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programlarıyla desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin ihracatını geliştirmek, ihracat yapmak isteyen firmaları teşvik etmek için çaba gösterdiklerini belirten Baydar, "Bu hedef doğrultusunda, Eskişehir Ticaret Odasının talebiyle Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu'nu faaliyete geçirdik. 13 ay önce hizmete sunulan Türk Eximbank Eskişehir İrtibat Bürosu sayesinde Eskişehir'deki firmalara kayda değer bir katkı sağladık. Büro aracılığıyla Eskişehir'e 271 milyon dolar kredi ve 156 milyon dolar sigorta desteği olmak üzere toplam 427 milyon dolar kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank Ankara Pazarlama Müdür Yardımcısı Selin Çalışkan da sağladıkları kısa vadeli krediler, orta-uzun vadeli krediler, döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler, ihracat kredi sigortası, ülke kredi ve garantileri hakkında bilgiler verdi.