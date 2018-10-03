Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisini yenilemesi

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Eximbank'ın bugün Londra'da imzaladığı anlaşma ile 540 milyon avro sendikasyon kredisi sağlanarak önemli bir başarı elde edildiğini belirtti.

Olpak, Türk Eximbank'ın bugün Londra'da imzaladığı sendikasyon kredisi anlaşmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yönetim kurulu üyesi olmaktan onur duyduğum Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yeniledi. Türk Eximbank'ın Londra'da imzaladığı anlaşma ile 540 milyon avro sendikasyon kredisi sağlanarak önemli bir başarı elde edildi." ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak 50 milyon avroluk ikili kredi ile toplam 590 milyon avronun finans sistemine dahil olacağını belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Bu işlemde 7 ülkeden 19 bankanın katılımı ve yüzde 108,5 yenileme oranı; küresel bankaların, hem Türk Eximbank'ın güçlü finansal sonuçlarına, hem de Türk ekonomisinin ve ihracatçılarının dinamizmine duyduğu güvenin bir göstergesidir. Türk Eximbank'ın sermayesine kattığı 3 milyar TL ivmelenme ile ihracatçılarımıza olan desteğe ve ihracata ivme kazandıracaktır."