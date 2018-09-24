Türk Eximbank, Londra'da kurumsal yatırımcılarla buluşacak

ANKARA (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, Londra'da kurumsal yatırımcılarla bir araya gelecek.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet, yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında 24-26 Eylül'de Londra'da toplantılar gerçekleştirecek.

Geçmişte Türk Eximbank tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde (non-deal roadshow), tanınmış 8 yatırımcı ve finansal kuruluş ile Türk Eximbank'ın son dönem faaliyetleri ve mali durumu, Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler ele alınacak.

Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yılda Körfez Bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ile Avrupa'da Frankfurt, Zürih, Amsterdam, Kopenhag ve Viyana'da tanınmış finansal kuruluşlar, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.





