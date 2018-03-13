Türk enerji gemisi Afrika'da elektrik üretecek

ANKARA (AA) - Karadeniz Holding'in global markası olan Karpowership'in 126 megavat kurulu güçteki Karadeniz Powership Doğan Bey isimli gemisinin, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yakın zamanda elektrik üretmeye başlayacağı bildirildi.

Karpowership'ten yapılan açıklamada, şirketin, Sierra Leone ve Gambiya'daki yatırımlarıyla Türkiye'nin gücünü ve teknolojisini Afrika'ya taşımaya devam ettiği belirtildi.

Sierra Leone Elektrik Kurumu Otoritesi, Enerji Bakanlığı ile Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca imzalanan şebeke altyapısı ve elektrik üretim sözleşmesi kapsamında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 33'ünün 5 yıl boyunca Karpowership tarafından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, "126 megavat kurulu gücüyle Karadeniz Powership Doğan Bey gemisi çok yakında Sierra Leone'de elektrik üretmeye başlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sierra Leone Enerji Bakanı Henry Olufumi Macauley de söz konusu projenin, ülkede her geçen gün artan enerji talebinin karşılanabilmesi ve ulusal şebekenin istikrarı için büyük önem taşıdığını belirtti.

- "Karadeniz Powership Koray Bey gemisi Gambiya'da"

Açıklamada, Gambiya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 33'ünün 2 yıl boyunca karşılanmasına yönelik de ülkenin ulusal su ve elektrik şirketi NAWEC ve Gambiya Enerji Bakanlığı ile elektrik satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Karpowership Koordinatörü Mehmet Katmer, Gambiya halkına sürdürülebilir elektrik sunmak için NAWEC ile birlikte çalışacaklarını belirterek, "37 megavat gücündeki Karadeniz Powership Koray Bey gemisi üç hafta gibi kısa bir sürede Gambiya'nın başkenti Banjul'a vardı. Gemimiz kısa veya uzun vadeli elektrik ihtiyacını karşılamak üzere en kısa sürede hazır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlık alanı enerji gemilerinin inşaası ve işletmesi olan Karpowership'in, 2 bin 800 megavatı aşan kapasiteye sahip 15 enerji gemisi bulunuyor. Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip şirket, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone ve Lübnan'daki enerji gemileriyle elektrik üretimine devam ediyor.