"Türk ekonomisi yüksek teknoloji kapasitesine sahip"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, "Türk ekonomisi ve toplumu gittikçe artan bir hızla yüksek teknoloji kapasitesine sahip bir yapıda olmaya devam edecek." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pütz, Türk ekonomisinin teknolojiye yatırım yaptığını ve teknolojiye dönük olmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Pütz, 25 sene önce bir yatırımda bulunmak için Türkiye'ye geldiğini, o günün ortamıyla bugünün ortamın çok farklı olduğunu belirtti.

Pütz, "Türkiye'de büyük bir zihniyet ve mentalite değişimini gözlemliyorum. Türkiye ekonomisi ve toplumu gittikçe artan bir hızla yüksek teknoloji kapasitesine sahip bir yapıda olmaya devam edecek. Endüstri 4.0 ile beraber Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.





- " Endüstri 4.0 ile ilgili Avrupa'da çok başlangıçtayız"

Pütz,e-F@ctory ile ilgili 10-15 yıl öncesine bakarsanız sektörde e-F@ctory konseptinin ilk çıkmaya başladığını ve ondan sonra ana sebebinin dijitalizasyon olduğu bir hızlanma yaşandığını söyledi.

Pütz, "Özellikle e-F@ctory konseptinin uygulanması ile ilgili bazı kısıtlamalar var. Özellikle şebekelerin,iletişim ağlarının yavaşlayan ve orada eksik kalan hızlarından dolayı gecikmeler yaşanıyor. İster yerel şebekeler olsun ister GSM şebekeleri olsun şu anda 5G standardında şu anda oturana kadar bir eksiklik göze çarpıyor. 5G standardı tüm dünyada uygulanmaya başladığı zaman bant genişliği sayesinde dijitalizasyon inanılmaz derecede hızlanmış olacak." yorumunu yaptı.

e-F@ctory ile başarılarının referansının Malezya'da kurulmuş olan Intel üretim tesisi olduğunu belirten Pütz, "Bizler yaptığımız otomasyon mimarisini en kapsamlı bir biçimde Intel Malezya'da oturttuk ve burada bütün üretim tesisini e-F@ctory konseptini hayata geçirdik. Bunun sayesinde istatistiki verilerde doğru oranda bunu gösterecektir. Ciddi miktarda tasarruf sağlamış olduk." diye konuştu.

Pütz, "Genel anlamda Endüstri 4.0 ile ilgili Avrupa'da çok başlangıçta olduğumuzu düşünüyorum. Endüstri 4.0 konsepti yavaş yavaş artmaya devam edecek. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bu yayılım genişleyecek diye düşünüyorum. Türkiye her ne kadar sanayileşmiş bir ülke olsa da bütün sektörlerde artan otomasyon gözlemlesekte endüstri 4.0 kullanımı hala çok kısıtlı. Türkiye'de Avrupa gibi önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde ciddi bir artış göreceğiz." dedi.

Türkiye'de hali hazırda e-F@ctory ile uygulamalarında iletişimde oldukları iki müşterileri bulunduğunu belirten Pütz, Endüstri 4.0 hayata geçtiğinde çok yoğun bir ağ trafiği artışına sahne olduğunu anlattı.

Pütz, "Endüstri 4.0 çok yoğun bir ağ trafiği artışına sahne oluyor. Üretim tesisleri çok yoğun miktarda bilgi toplanacak ve bu bilgilerin işlenilmesi gerekecek dolayısıyla trafiğin bunu kaldırabilecek şekilde kuvvetli bir ağ yerleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pütz, şunları kaydetti:

"5G'nin uygulamaya başlamasından sonra gelecek standartlarla beraber saniyede 4-5 gigabitlik bir trafiğin olması söz konusu olacak. Endüstri 4.0'ın yönetildiği altyapıyı taşıyabilmek için ancak bu kadar kapasitesi yüksek bir ağa ihtiyacımız var."