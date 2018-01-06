Türk Antarktik ekibi 2. seferine çıkacak

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Bakanlık uhdesinde, Antarktika'da kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika'da, 1967 yılından bu yana Türk bilim insanlarının da bölgede çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özlü, bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin, 9 bilim insanının katılımıyla 26 Şubat-4 Nisan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarını içerecek geniş katılımla 19 Şubat-6 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirerek, "2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi ve yapılacak ikili iş birlikleri çerçevesinde, Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü kurulum çalışmalarına katkı sağlamak ve Antarktika konusunda bilimsel yetkinliğimizi artırmak için 30'dan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yaklaşık 100 bilim insanı proje araştırmalarına katılacak." ifadesini kullandı.

Antarktika'da gerçekleştirilecek ikili iş birliği çalışmalarının, detayları hakkında bilgi veren Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bern Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi'nden 8 bilim insanının; Polonya Henry Arctowski Antarktik Üssü, Belçika Princess Elisabeth Antarktik Üssü, Çek Cumhuriyeti Mendel Antarktik Üssü ve Bulgaristan St. Kliment Ohridski Antarktik Üssü'nde araştırma yapacaklarını söyledi.

Özlü, Antarktika'da inşa edilecek "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü"nün kurulması ve işletilmesi çalışmalarında ortaya çıkabilecek çevresel yükümlülüklerin ele alındığına değinerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilcinin de bölgede gözlemlerde bulunmak üzere Şili'ye ait Escudero Antarktik Üssü'ne gideceğini kaydetti.

"Sefer kapsamında 18 proje yürütülecek"

Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi kapsamında, bilim insanları ve uzmanlardan oluşan 29 kişilik ekibin kıtaya gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi çerçevesinde kurulması planlanan Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü ile ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlanması ve kıtada özgün bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sefer kapsamında bilimsel araştırmalara ve fizibilite çalışmalarına katkı sağlamak üzere 18 proje belirlendi. Söz konusu projelerde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) temsilcilerinden oluşan 29 araştırmacı sefer ekibinde yer alacak, 83 araştırmacı ise projeler kapsamındaki faaliyetlerini ülkemizde yürütecek."

Muhabir: Mehtap Yılmaz