Turizmde 2018 hedefi 2014 rakamlarını yakalamak

ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak 2018 yılında 40 milyon civarında yabancı turist, 35 milyar dolar civarında da turizm geliri hedeflediklerini belirtti.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peş peşe geçen 2 sıkıntılı yılın ardından 2017'nin turizm sektörü açısından iyi bir yıl olarak kapandığını söyledi.

Turizm sektörünün 2017 yılında yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Ayık, rakamlar istedikleri seviyede olmasa da pozitif ivmenin başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bu yılki hedeflerinin 2014 rakamlarını yakalamak olduğunu dile getiren Ayık, "Türkiye'nin turizm sektöründe bugüne kadar yaşadığı en iyi yıl 2014 yılı. Yani yaklaşık 40 milyon civarında yabancı turist ve 35 milyar dolar civarında turizm geliri. Bunlar, sektörde bugüne kadar elde edilen en iyi rakamlar. Geçen 2-3 yılda bu rakamları göremedik. 2018 yılında bizim en önemli hedefimiz tekrar bu rakamlara ulaşmak, kayıpları geri kazanmak olacaktır." dedi.

Avrupa pazarının Türk turizmi için çok önemli olduğuna işaret eden Ayık, bu pazarda son 2 yılda ciddi kayıplar yaşandığını, yeni sezonda bunları telafi etmek istediklerini söyledi.

Ayık, "Rusya'daki çıkışımızı da devam ettirmek istiyoruz. 2017 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'dan ciddi ziyaretçi çektik. 2018'de ziyaretçi sayısını artırmak, gelirlerin de bir miktar yükselmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Erken rezervasyon ilk satış rakamları umutlandırıyor"

Erken rezervasyon ilk satış rakamlarının bu sezon için kendilerini umutlandırdığını bildiren Ayık, "Şu anda en yoğun satışlar Avrupa pazarında. Rakamlar gayet iyi. Avrupa pazarında, özellikle de Almanya pazarında en iyi olduğumuz yıllardan biri 2015'ti. Şu anda erken rezervasyon satışları o yılın rakamlarının da üzerinde seyrediyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye genelinde ve Antalya'da çift haneli büyüme rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Ayık, "Bütün çabalarımız turizm sektöründe 2018 sonunda çift haneli büyümeyi yakalamak. 2014 seviyelerini yakalamak, belki biraz da onun üzerine çıkmak." dedi.

Pazar çeşitliliği

Pazar çeşitliliğinin önemine dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemize 100'ün üzerinde farklı ülkeden misafir geliyor. Bu bizim için çok önemli. Bizim ana pazarlarımız Rusya ve Almanya. En büyük sayıları biz bu iki kaynak pazardan alıyoruz. Bu pazarların yanına alternatifleri koymak çok önemli. Çünkü herhangi bir konjonktürel sıkıntı, ekonomik olay veya ülkeler arasındaki bir siyasi gerilim ister istemez sayıları etkiliyor. Geçen 3 yıl içinde bu gibi durumlarla sıkça karşı karşıya kaldık. Onun için hedefimiz, var olan kaynak pazarları elimizde tutmak, geliştirmeye çaba göstermek, aynı zamanda da birtakım alternatifleri bunların yanına koymak. Bu çerçevede İngiltere bizim için önemli bir pazar ve üçüncü kaynak pazar olmaya aday. Avrupa'daki diğer ülkeler de önemli pazarlar. Bunun yanı sıra orta ve uzun mesafe uçuş ile gelebilecek Hindistan, Çin, Ortadoğu'nun bir kısmı ve Kuzey Afrika ülkelerini de her zaman mercek altında tutmalıyız. Bu pazarları geliştirmek için tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz."

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu