Turizm geliri yüzde 30 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 arttı ve 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 84,7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15,3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başına ortalama harcama 636 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısı yüzde 24,9 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların yüzde 89'unu yabancılar, yüzde 11'inin ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin doları kişisel, 228 milyon 404 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar olarak gerçekleşti.

Muhabir: Mustafa Çalkaya, Arife Yıldız Ünal