Turcas Petrol jeotermalde

ANKARA (AA) - Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy, jeotermal enerji alanındaki kurulu kapasitelerini iki kat artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yatırımcının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) detaylarının açıklanmasından sonra pozisyonunu buna göre belirlemesi lazım. Aksi halde bu tarifeler açıklanana kadar yatırımcı frene basar. Bizim frene basacak değil, gaza basacak durumda olmamız gerekiyor." dedi.

AA Enerji Masası'nın konuğu olan Aksoy, Turcas'ın Türkiye'nin ilk özel sektör akaryakıt şirketi olduğunu ve 12 yıl önce Shell ile birleşerek Shell&Turcas Petrol AŞ'yi kurduklarını söyledi.

Aksoy, Shell&Turcas Petrol AŞ ile birlikte doğalgaza dayalı elektrik üretiminde ve yenilenebilir enerji alanında üç iştiraklerinin bulunduğuna işaret ederek, "Shell&Turcas'tan sonra Denizli'de Alman ortağımız RWE ile 800 megavatlık doğalgaz santralini kurduk. Dört senedir işletme ve operasyondayız. Tek başına Türkiye'deki elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 2'sini karşılayabiliyoruz. Bundan iki ay önce de 18 megavat Aydın'daki jeotermal enerji tesisimizi devreye aldık." diye konuştu.

Jeotermal enerji sektöründe son 5 yılda ciddi kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Aksoy, şunları söyledi:

"Jeotermaldeki kurulu gücümüzü orta vadede iki kat artırmayı hedefliyoruz. 2020'den sonra değişmesi gündemde olan YEKDEM hakkında belirsizliklerin giderilmesini ve detayların yatırımcıyla paylaşılmasını bekliyoruz. Yatırımcının YEKDEM'in detaylarının açıklanmasından sonra pozisyonunu buna göre belirlemesi lazım. Aksi halde bu tarifeler açıklanana kadar yatırımcı frene basar. Bizim frene basacak değil, gaza basacak durumda olmamız gerekiyor. 10,5 dolar cent destek jeotermalde dünya çapında rekabetçi bir rakam. Türkiye jeotermalde kurulu güçte dünya genelinde bin megavat kulübüne giren 4 ülkeden biri. Bin 500 megavatlara yaklaşıyoruz. Türbininizi ya da santralde kullanılacak farklı parçaları Türkiye'de üretebilirseniz teşvik miktarınızı artırabiliyorsunuz. Burada kanun yapıcılarından talebimiz, jeotermale yapılan YEKDEM tarifesinin düşürülmemesi. Cüzi miktarda düşürülecekse bile yerli katkı payının artırılarak, oradaki dengenin bugünkünden kötü olmayacak şekilde, ülkemize faydalı olacak şekilde tutturulmasını istiyoruz."

- "Kapasite mekanizmasından memnunuz"

Aksoy, elektrik ihtiyacının arttığı dönemlerde kullanılmak üzere santrallerin kapasite tutmasını sağlayan kapasite mekanizmasını rekabeti artıran ve gerekli bir unsur olarak gördüklerini belirtti.

Söz konusu mekanizmayla talebin üzerinde arz oluşturan yatırımcıların zor durumda kalmasının önüne geçildiğini ifade eden Aksoy, Türkiye'de kurulu kapasitenin yıllık yüzde 10'un üzerinde artarak 85 bin megavata ulaştığını söyledi.

Aksoy, kapasite mekanizmasının oluşturulmasında kamu ve özel sektörün çok başarılı ve şeffaf bir süreç yönettiğine işaret ederek, "Bundan dolayı tüm kamu otoritelerine teşekkür ediyorum. Bu mekanizma 3 aydır uygulanıyor ve kesinlikle maliyetleri artırmıyor. Hatta maliyetler biraz düştü. Arz güvenliğine katkıda bulunuyor ve yatırımcı güvenine müthiş bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Elektrikli araçları yakından takip ediyoruz"

Aksoy, Shell&Turcas AŞ'nin akaryakıt dağıtımında bin 50 istasyonla Türkiye'de benzin satışlarında lider konumunda bulunduğunu, dizel satışlarında ise ilk üçte yer aldığını aktardı.

Yaklaşık yüzde 18 civarındaki pazar paylarını korumayı hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Shell&Turcas Petrol AŞ olarak 20 milyar liralık ciro ile Türkiye'nin lider şirketlerinden biri olmayı başardık. Ayrıca, dünyada elektriğin araçlarda yakıt olarak kullanılmasına ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Burada bir değişiklik olacaksa, burada da ilk olacağımızı düşünüyoruz. Kısa vadede belki bizim pazarımızda akaryakıtın arabalarda kullanımından elektriğe geçiş çok hızlı olmayacak."