TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'den Burundi Cumhuriyeti'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve beraberindeki heyet, Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunzıza'yı ziyaret etti.

Engiz, yaptığı yazılı açıklamada, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erdinç'in yanı sıra bir heyetle Burundili iş insanlarının daveti üzerine bu ülkeye geldiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Nkurunzıza ile Ngoza şehrindeki ofisinde görüştüklerini aktardı.

Görüşmede Nkurunzıza'ya, Türkiye'de 52, Avrupa'da 38 şubesi olan, Pakistan'da da şubesi bulunan ve yaklaşık 12 bin üyeye sahip uluslararası bir sivil toplum örgütü olan TÜMSİAD hakkında bilgiler verdiklerini bildirdi.

Engiz, ziyaret anısına Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunzıza'ya TÜMSİAD'ın el işlemeli tabağını hediye etti.