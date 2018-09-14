KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Serbest piyasada suyu 25 kuruşa aldığımız yerler de var, 25 liraya aldığımız yerler de. Buna müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Bu yüzden tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur." dedi.



Şahin, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin tüketici lehine açtığı davaların hiçbirinde masraf olmadığını söyledi.



Kamu yararına çalışan birliğin anayasal güvence altında olduğunun altını çizen Şahin, tüketicilerin haklarına sahip çıkmasının önemine değindi.

- Yüzde 10'u hakem heyetine başvuruyor

Şahin, geçen yıllarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) banka masraflarıyla ilgili yetkinin verilmesinin ardından banka şikayetlerinde azalma görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:



"Türkiye'de bankaların hesap işletim ücretinin geri alınmasını yalnızca yüz kişiden 10'u talep ediyor. Yani 100 kişi kandırılıyor, fazla ücret ödüyor. Bunların sadece yüzde 10'u hakem heyetine başvurup hakkını geri alma mücadelesi veriyor. Bu oran çok düşük. Tüketicinin 'bir sorunla karşılaştıktan sonra ne yapmalıyız' yerine, 'o sorunla karşılaşmamak için neler yapmalıyız' konusuna dikkat etmesi lazım. Buna da tüketicinin bilinçlenmesi diyoruz. 'Bunu yapacağım ancak burada sorun yaşabilir miyim' diye en başından düşünmesi gerekiyor. Tüketici bu noktada gerekli araştırmaları yaparak hataya düşmekten kurtulur."

- "Cezalar daha caydırıcı olmalı"

Şahin, gıda fiyatlarında yaşanan artışa karşı tüketicinin bazı sorumlulukları olduğuna değinerek, şunları kaydetti:



"Serbest piyasada suyu 25 kuruşa aldığımız yerler de var, 25 liraya aldığımız yerler de. Buna müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Bu yüzden tüketicinin en büyük yaptırımı boykottur. Bizim de bunun dışında yapacağımız pek bir şey kalmıyor. Memnuniyetimizi kendimize, şikayetimizi de bütün dostlara söyleyeceğiz. Döviz kurunun yükselmesiyle maliyeti artmadığı halde fiyat artışına giden işletmeler için cezalar daha caydırıcı olmalıdır. Bakanlık her ne kadar bunu yapanlara 50 bin lira ceza kesiyor olsa da bu ceza caydırıcı değildir. Zira bu para bir şirketin bir günlük cirosu demektir."