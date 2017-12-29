"Tüketicilerin yüzde 93'ü yeni yılı evde karşılıyor"

İSTANBUL (AA) - Migros Money Club Kart üyeleri arasında yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 93'ü yeni yıl kutlamasını evde yapmayı tercih ederken, yüzde 70'i yılbaşı gecesi için özel alışveriş listesi hazırlıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, Money Club Kart üyelerinin yılbaşı alışveriş eğilimlerini araştırdı. Türkiye çapında 450 Money Club Kart üyesi arasında yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 70’i yılbaşını kendi evinde, yüzde 23’ü ise yakınlarının evinde geçirmeyi tercih ediyor.

Araştırmaya göre, evde geçirilen yılbaşıların vazgeçilmezi kuru yemiş, market alışverişlerinde en fazla tercih edilen ürün olarak dikkati çekerken, yılbaşı sofraları için yemek tercihlerinde ise etli yemekler, ızgara kırmızı et, meze ve hamur işi tatlılar ilk sıraları alıyor.

Söz konusu dönemde yapılan alışverişin yüzde 70'inde yılbaşı gecesine özel liste yapılıyor. Listenin başında kuru yemiş, içecek çeşitleri, cips, bisküvi, kek, gofret, aile oyunları, kırmızı et, meyve ve sebze bulunuyor.

Money Club Kart üyelerinin yılbaşı alışverişlerini de inceleyen Migros, yılbaşı sofrası için hindi tercih eden tüketicilerin yüzde 63'ünün son 7 aydaki ilk hindi alışverişini bu dönemde yaptığını belirledi. Düzenli olarak hindi tüketen müşterilerine kıyasla yılbaşı döneminde ilk kez hindi alan tüketiciler daha genç. Yılbaşı alışverişlerinde yılbaşı süsü ve yılbaşı sepeti alan tüketicilere bakıldığında yüzde 73'ünün 49 yaş altında olduğu belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Format Direktörü Cem Tunçay, yılbaşı yemeğinin pek çok aile için özel bir anlamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gece, alışveriş sepetini de doğrudan etkiliyor. Tüketicilerin evde yeni yıla girme tercihi doğrultusunda, her yıl aralık ayında alışverişler bir önceki aya göre artış gösteriyor. Yaptığımız araştırmada da tüketicilerin yılbaşı gecelerini çoğunlukla aileleriyle geçirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Yılbaşı sofralarında çekirdek ailelerin dışında aile büyükleri ve yakın akrabalar da bir araya geliyor ve sofralar genişliyor. Bunun da etkisiyle toplam sepetinde kasım ayında 100 ürün bulunan bir müşteri, aralık ayında buna en az 25 ürün ilave ediyor."