Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız

- Türkiye'de her 3 tüketiciden 2'si internette çıkan reklamlardan rahatsız olurken, yüzde 33 ile “içeriğin ortasında beliren reklamlar” en fazla rahatsızlık duyulan oldu - İnternette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1'i reklamları, web sitelerini yavaşlattığını düşündüğü için, her 5 kişiden 1'i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için istemiyor