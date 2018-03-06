Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Tüketici şikayetleri 44 bin işletmeye ceza getirdi

Alo 174 Gıda Hattı'na gelen şikayetler üzerine yapılan denetimler kapsamında 2009'dan bu yana yaklaşık 44 bin işletmeye cezai işlem uygulandı.

06 Mart 2018 Salı 14:48
Tüketici şikayetleri 44 bin işletmeye ceza getirdi
banner230

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Alo 174 Gıda Hattı'na gelen çağrılar kapsamında yapılan denetimler sonucu bugüne kadar yaklaşık 44 bin işletmeye cezai işlem uygulanırken, en çok et ve et ürünleri şikayet edildi.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketicilerin güvenilir gıda konusunda ihbar ve şikayette bulunmaları için 2009'da hizmete sunulan Alo 174 Gıda Hattı'na, kurulduğu günden bu yana 485 bin 246 çağrı geldi ve bu başvuruların 483 bin 694'ü sonuçlandırıldı.

Gelen ihbar ve şikayetler üzerine yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar üzerine 38 bin 768 işletmeye idari para cezası verildi. 3 bin 952 işletme faaliyetten men edildi ve bin 194 işletme hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Alo 174 Gıda Hattı'na en çok şikayet gelen konuların başında 74 bin 421 ile et ve et ürünleri, 63 bin 229 ile tahıl, un ve unlu mamulleri ve 51 bin 163 başvuruyla hazır yemek ve yemek fabrikası yer aldı.

Tüketiciler, Alo 174 Gıda Hattı'na genel olarak gıda üreten ve satan işletmelerin hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösterdikleri, ürünlerin içerisinde yabancı maddelerin çıkması, ürünlerin etiketlerinde yeterli bilgi bulunmaması ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı gibi konularda şikayette bulundu.

Geçen yıl ise gıda hattına gelen 75 bin 936 çağrının 75 bin 566'sı sonuçlandırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin işletmeye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan cep telefonu uygulamalarında da erişim imkanı bulunan Alo 174 Gıda Hattı'na, engelli vatandaşlar internet üzerinden şikayetlerini görüntülü de aktarabiliyorlar.

Muhabir: Mustafa Çalkaya

Anahtar Kelimeler:
Alo 174Gıda DenetimleriGıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim