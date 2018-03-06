Tüketici şikayetleri 44 bin işletmeye ceza getirdi

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Alo 174 Gıda Hattı'na gelen çağrılar kapsamında yapılan denetimler sonucu bugüne kadar yaklaşık 44 bin işletmeye cezai işlem uygulanırken, en çok et ve et ürünleri şikayet edildi.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketicilerin güvenilir gıda konusunda ihbar ve şikayette bulunmaları için 2009'da hizmete sunulan Alo 174 Gıda Hattı'na, kurulduğu günden bu yana 485 bin 246 çağrı geldi ve bu başvuruların 483 bin 694'ü sonuçlandırıldı.

Gelen ihbar ve şikayetler üzerine yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar üzerine 38 bin 768 işletmeye idari para cezası verildi. 3 bin 952 işletme faaliyetten men edildi ve bin 194 işletme hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.

Alo 174 Gıda Hattı'na en çok şikayet gelen konuların başında 74 bin 421 ile et ve et ürünleri, 63 bin 229 ile tahıl, un ve unlu mamulleri ve 51 bin 163 başvuruyla hazır yemek ve yemek fabrikası yer aldı.

Tüketiciler, Alo 174 Gıda Hattı'na genel olarak gıda üreten ve satan işletmelerin hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösterdikleri, ürünlerin içerisinde yabancı maddelerin çıkması, ürünlerin etiketlerinde yeterli bilgi bulunmaması ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı gibi konularda şikayette bulundu.

Geçen yıl ise gıda hattına gelen 75 bin 936 çağrının 75 bin 566'sı sonuçlandırıldı. Bu kapsamda yaklaşık 4 bin işletmeye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan cep telefonu uygulamalarında da erişim imkanı bulunan Alo 174 Gıda Hattı'na, engelli vatandaşlar internet üzerinden şikayetlerini görüntülü de aktarabiliyorlar.

Muhabir: Mustafa Çalkaya