'TÜBİTAK'ı töhmet altında bırakan yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz'

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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