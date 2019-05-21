TÜBA'da yeni dönem başlıyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığına atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yarın gerçekleşecek törenle görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'dan devralacak.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, Akademinin geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilen 53. Genel Kurulu'nda, TÜBA Başkanlığı için asli üyelerden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Taner Demirer'in aday olduğu, adayların Akademi üyelerinden aldıkları oy oranlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Başkan Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"2012'den beri sürdürdüğüm TÜBA Başkanlığı görevini, 2012-2018 yılları arasında TÜBA Konsey Üyesi olan, 2010-2018 yıllarında da Necmettin Erbakan Üniversitesinin Rektörlüğü'nü yapan ve 53. Akademi Genel Kurulu'nda yapılan seçimde en yüksek oyla ilk sırada başkan adayı seçilen ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından TÜBA Başkanlığına atanan asli üyemiz Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e devredeceğim. Sahip olduğu yetkinlik ve deneyimlerle ve üyelerimizin de desteğiyle Şeker'in, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine ve Akademimizi daha iyi düzeylere çıkaracağına inanıyorum."

TÜBA'nın kurumsallaşması ve gelişimi konusunda ciddi mesafeler aldıklarına işaret eden Acar, kanser, kök hücre, bilim eğitimi gibi çalışma gruplarına ek olarak gıda ve beslenme, enerji, bilim ve eğitim politikaları gibi yeni çalışma gruplarını devreye soktuklarını kaydetti.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödüllerini, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası ve Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati projelerini başlattıklarını anımsatan Acar, görev süresi boyunca yaptıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uluslararası ilişkiler ve temsil alanında, üye olduğumuz akademik çatı kuruluşu sayısını 11'den 13'e, ikili iş birliği anlaşması yaptığımız akademi sayısını 22'den 34'e çıkardık. Kurumsal kapasite geliştirme projesi kapsamında Rabi Medrese'nin mimari özelliklerine uygun olarak donatımını sağladık. TÜBA markalarının tescilini yaptık ve bilişim altyapımızı geliştirdik."

Acar, söz konusu çalışmaları Akademi üyelerinin ve diğer paydaşların destek ve güvenleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek, katkılarından dolayı söz konusu kişi ve kuruluşlara şükranlarını sundu.

Öte yandan, devir teslim töreni, saat 14.00'te TÜBA Merkez Binası'nda düzenlenecek.

- Muzaffer Şeker kimdir?

TÜBA Başkanlığına atanan Prof. Dr. Muzaffer Şeker 1961 yılında İzmir'de doğdu. Şeker, 1986'da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak akademik hayatına başladı. İngiltere Leicester Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1995'te İnsan Anatomisi üzerine doktora derecesi alan Şeker, 2000'de doçent, 2006'da profesör unvanını aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 yıl öğretim görevlisi olarak çalışan Şeker, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak da görev yaptı. İstanbul Medipol Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyetinde, 2008-2010 yılları arasında, görev alan Şeker, 2010'da kurucu rektör olarak atandığı Konya Üniversitesi'ne, 2014'te yeniden rektör olarak getirildi.

TÜBA Asli ve Konsey Üyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tıp Sağlık Eğitim Konsey Üyesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Üst Kurul Üyesi, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Konsey Üyesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelli Öğretim Komisyon Üyesi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanı, Üniversite Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Ahmet-Nezahat Keleşoğlu Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) Kurucu Mütevelli Üyesi, İstanbul İlim ve Eğitim Vakfı (İSİLEV) Kurucu Mütevelli Üyesi, Birlik Vakfı Danışma Kurulu Üyesi ile İNNOPARK Yönetim Kurulu Üyesi olan Şeker, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, TÜBA GEBİP Ödülleri, TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri seçici kurullarında da idari görev üstlendi.

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ile Temel Tıp Bilimleri Platformu yönetimlerinde de bulunan Şeker, evli ve üç çocuk babasıdır.