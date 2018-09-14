Tual Bahçekent'in yalıtım danışmanı İzocam

İSTANBUL (AA) - İzocam, Türkiye’nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeye devam ediyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde İstanbul’un önde gelen projelerinden olan Tual Bahçekent’e yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam, her ihtiyaca uygun şekilde sunduğu ürün ve çözümleri ile Türkiye’nin iddialı projelerinin tercihi olmaya devam ediyor.

Marka projelerin yalıtımında kalitesi, satış öncesi ve sonrası sağladığı hizmetlerin güvenirliği ve uzmanlığı nedeniyle İzocam ve ürünleri tercih ediliyor.

"Yeni İstanbul’un" simgesi olarak kendini tanımlayan ve Bahçekent’te geleceğin şehircilik anlayışını ortaya koyan Tual Bahçekent, kent içinde modern bir kent olarak yükseliyor. Dağ Mühendislik uzmanlığı ile hayata geçen Tual Bahçekent, 190 dönüm alana yayılan toplam bin 617 konut, 122 rezidans, ticari ünite, sosyal tesis, sağlık, eğitim, ibadet ve kültür varlıklarıyla Bahçekent’in simgesi olmaya aday nitelikte.

Yalıtım malzemelerinin, İzocam bayisi Güçlü İnşaat tarafından temin edildiği projenin 140 bin metrekarelik yalıtım uygulaması ise Artı İnşaat uzmanlığı ile gerçekleştirildi. Bu yıl tamamlanması planlanan proje için 6 santimetre kalınlığında İzocam Manto Taşyünü ürünü kullanıldı.

Gelişmiş kalite anlayışının yanında, özel olarak yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam, ısı yalıtımı, akustik konfor, tesisat yalıtımı ve yangın güvenliği açısından yönetmeliklere ve projelere uygun şekilde doğru ürünü ve doğru kalınlıkta önerebiliyor.

Detay çözümleri sunan uzman kadrosu sayesinde de yükselen projelerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

