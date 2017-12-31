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TŞOF Başkanı Apaydın'dan yeni yıl mesajı

- TŞOF Başkanı Apaydın: "Yeni yılın sağlık, mutluluk, ferahlık getirmesini ve büyüyen ekonomimizle ulaşım sektöründeki tüm sıkıntıların giderildiği bir yıl olmasını diliyorum"

31 Aralık 2017 Pazar 11:39
TŞOF Başkanı Apaydın'dan yeni yıl mesajı
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ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Apaydın, mesajında, 2018'in şoför esnafına bol kazançlı ve kazasız bir yıl olmasını temenni etti.

Yeni yılın şoför esnafının tüm mağduriyetlerinin giderildiği bir yıl olmasını dileyen Apaydın, şunları kaydetti:

"2017, şoför esnafı için zor bir yıl olarak geçti. 2018'de tüm bu zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Şehirler arası yük taşımacılığı ve servis aracı işletmeciliği yapan, minibüsçü, taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü esnafımız için tüm sorunların çözüleceği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Umuyoruz ki yakıt fiyatları, vergiler, korsan taşımacılık yapanlar gibi birçok konuda mağduriyet yaşayan şoför esnafımızın bu mağduriyetleri giderilecektir. Çocuklarımız ve ailemizle şehir içi, şehir dışı tüm seyahatlerde huzurla ve güvenle yolculuk ettiğimiz bir yıl olmasını en içten duygularımla istiyorum. Yeni yılın sağlık, mutluluk, ferahlık getirmesini ve büyüyen ekonomimizle ulaşım sektöründeki tüm sıkıntıların giderildiği bir yıl olmasını diliyorum."



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Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi ApaydınYeni Yıl Mesajı
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