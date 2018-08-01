TSK'nın yeni zırhlısı Vuran olacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine yeni bir zırhlı araç katılacak. Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerin BMC tarafından geliştirilen Vuran, ASELSAN silah sistemleriyle donatılarak görev yapacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin teminine, yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Envantere dahil edilen yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırılırken, güncel tehditlere yanıt verebilecek ürün ve çözümler kullanıma sunuldu.

Bu çabalarda kara sistemleri önemli bir yer tutuyor. Güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu olanaklarla güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçları temin ediliyor. Bunun için de var olan araçların gelişmiş versiyonları ya da yeni geliştirilen araçlar sağlanıyor.

Türk savunma sanayisinin iki büyük kuruluşu BMC ile ASELSAN arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere haziran ayında Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi tedarikine yönelik toplam bedeli 94,7 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalandı.

Söz konusu sistemlerin Vuran araçlarında da kullanılacağı ortaya çıktı. Bu süreçte Vuran araçları TSK envanterine ilk kez girecek ve güvenlik güçlerinin kullanımına yeni bir zırhlı katılacak.

- Yüksek koruma ve hareket kabiliyeti

Vuran, 9 kişilik personel kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

Yeni konfigürasyonlu Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, V-şeklindeki alt kısmı, silah istasyonu ve acil çıkış kapağıyla mayın ve balistik tehditlere karşı koruma sağlıyor.

Vuran, ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği özellikleriyle öne çıkıyor.

Araçlara entegre edilecek Sarp Silah Sistemi'ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.



- Jandarmaya özel Vuran

BMC, Vuran'ı son olarak Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda sergiledi.

Vuran, fuarda Sarp Silah Sistemi ve Alkar Otomatik Havan Sistemi entegre edilmiş olarak yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının kullanımı için Vuran'a, ASELSAN tarafından geliştirilen 120 milimetre otomatik havan sistemi entegre edildi. Vuran, havan sistemli konfigürasyon için yeniden tasarlandı.