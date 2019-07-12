TSKB’de iki yeni atama

İSTANBUL (AA)- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 30 Mayıs’ta yapılan yönetim kurulu kararıyla yapılandırılan Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü pazarlama ve satış fonksiyonlarına yeni atamalar gerçekleştirdi.



TSKB’den yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında, Hüseyin Gürel Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdürü, Volkan Karaben ise Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü olarak atandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdürü Hüseyin Gürel, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Gürel aynı yıl, TSKB Mali Analiz Müdürlüğü`nde Uzman Yardımcısı olarak işe başladı ve ilerleyen dönemlerde aynı departmanın muhtelif kademelerinde sorumluluk üstlendi. 2015 yılından itibaren Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü`nde görev alan Gürel, 2017 yılında ise Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticiliğine getirildi. Gürel, 2017 yılından bu yana TSKB GYO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Kurumsal Bankacılık Satış Müdürü Volkan Karaben ise 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi`nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. 2006 yılında çalışma hayatına TSKB Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü`nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Karaben, aynı departmanda muhtelif kademelerde görev aldı. Karaben 2015 yılında Kurumsal Pazarlama Grup Yöneticisi oldu.

