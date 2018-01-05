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TSK, 28 bin ton et ve şarküteri ürününü ESK'dan temin edecek

- Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Et ve Süt Kurumundan toplam 28 bin 200 ton kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünü alacak - Söz konusu ürünler arasında sığır gövde eti, dondurulmuş lop sığır eti, kıyma, tavuk, salam, sucuk, sosis ve konserve kavurma gibi gıda maddeleri bulunuyor

05 Ocak 2018 Cuma 11:15
TSK, 28 bin ton et ve şarküteri ürününü ESK'dan temin edecek
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ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan toplam 28 bin 200 ton kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünü, Et ve Süt Kurumundan (ESK) temin edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında gıda maddesi alımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TSK'da görev yapan er ve erbaşların sağlıklı, kaliteli, güvenli ve dengeli beslenmesini sağlamak, bu kapsamda yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla imza altına alınan protokol kapsamında, TSK'nın ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, Milli Savunma Bakanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili ve bağlı kuruluşları ile denetimi altındaki üst birlikler ve kooperatiflerden tedarik edilecek.

AA muhabirinin ESK'dan aldığı bilgiye göre, TSK’nın kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünleri ihtiyacı kurum tarafından karşılanacak.

TSK, sığır gövde eti, dondurulmuş kemiksiz lop sığır eti, koyun gövde eti, dondurulmuş sığır kıyma, tavuk gövde eti, tavuk parça eti, salam, sucuk, sosis ve konserve kavurmadan oluşan yaklaşık 28 bin 200 ton ürünü yıl boyunca ESK'dan temin edecek.

Öte yandan, pirinç, bulgur, barbunya, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, biber salçası, domates salçası, kuru üzüm, nohut, kuru fasulye, bal, makarna, ekmeklik un, yemeklik un, toz şeker, tel şehriye ve arpa şehriye Tarım Kredi Kooperatiflerinden, zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesi gibi ürünler Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden, kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesi Tarişten, ayçiçek yağı Trakya Birlikten, çay Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ve fındık Toprak Mahsulleri Ofisinden alınacak.

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı EtTSKTürk Silahlı Kuvvetleri
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