TSK, 28 bin ton et ve şarküteri ürününü ESK'dan temin edecek

- Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Et ve Süt Kurumundan toplam 28 bin 200 ton kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünü alacak - Söz konusu ürünler arasında sığır gövde eti, dondurulmuş lop sığır eti, kıyma, tavuk, salam, sucuk, sosis ve konserve kavurma gibi gıda maddeleri bulunuyor