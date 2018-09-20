Trump'tan Orta Doğu ülkelerine petrol fiyatı eleştirisi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki yükselişten Orta Doğu ülkeleri ve OPEC'i sorumlu tuttu.

Orta Doğu ülkelerini ABD'nin koruduğunu öne süren Trump, yaptığı paylaşımda, "Biz Orta Doğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, daha önce de OPEC'i, petrol fiyatlarını suni şekilde artırmakla itham etmişti.