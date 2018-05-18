Trump'tan Çin ve AB'ye 'şımarık' nitelemesi

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği'ni (AB) "şımarık" olarak nitelendirdi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Washington'da ABD Hazine Bakanlığında Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.

ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum." dedi.

NATO üyesi ülkelere savunma harcaması uyarısı

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katıldığı kabine toplantısında, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkeleri "Onlarla ilgilenilecek.” diyerek uyardı.

Çoğu NATO ülkelerinin artık savunma harcamalarını NATO taahhütleri kapsamında GSYİH’nin yüzde 2’si seviyesine çıkardığını hatırlatan Trump bazı üye ülkelerin henüz bu taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Bu konuda taahhütlerini yerine getiren 7 NATO üyesi ülkeye teşekkür eden Trump, “Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek.” şeklinde konuştu.

Almanya’ya özel uyarı

NATO ülkelerinin yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefinin düşük olduğunu belirten Trump, “Bu rakam gerçekten yüzde 4 olmalı, yüzde 2 çok düşük bir rakam” dedi.

Almanya’nın savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO içerisindeki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini savunan Trump, bu ülkeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Almanya, sağlaması gereken katkıyı sağlamıyor ve en fazla faydalanan da o. Açıkçası ABD’den çok çok daha fazla (faydalanıyor). Buna ek olarak milyarlarca dolar ödeyerek Rusya’dan devasa miktarda gaz alıyorlar. Dolayısıyla bu bizim daha sonra konuşacağımız bir şeydir.”

NATO Genel Sekreterinin sözleri

Stoltenberg ise sağında oturduğu Trump’ın NATO üyelerinin savunma harcamaları konusundaki çabasını takdir ettiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Sizin savunma bütçesi konusundaki öncülüğünüz fark yaratmada çok yardımcı oldu. Müttefikleri etkiliyor bu. Çünkü üye ülkeler şimdi savunma harcamalarını yükseltiyor. Hiçbir müttefik bütçelerini kısmıyorlar.” şeklinde konuştu.