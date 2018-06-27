Trump Çin'e yönelik yatırım sınırlamalarında geri adım attı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi.

ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, basın mensuplarına yönelik konferans bağlantısında, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecek yabancı yatırım tedbirlerinin, Kongre'nin takdirine bırakıldığını ifade etti.

Yetkililere göre, Başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği direktifle yapılan değerlendirme sonucunda, yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) olduğuna karar verdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Beyaz Saray iş birliğinde hazırlanan FIRRMA tasarısı, yabancı yatırımlara yönelik ulusal güvenlik sınırlamaların kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

"Eğer Kongre tasarıyı geçiremezse..."

ABD Başkanı Donald Trump, konferans bağlantısından sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar için FIRRMA tasarısını destekleyeceğini teyit ederek, şunları kaydetti:

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim."

Yönetiminin, tasarının yasalaşmasının ardından içerdiği tedbirleri güçlü şekilde uygulayacağını belirten Trump, Kongre'nin tasarıyı geçirmeyi başaramaması durumunda ise başkanlık yetkisini kullanacağına işaret etti.

Trump, mart ayında Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar doları bulduğunu savunarak, ülkesinin fikri hakları ve teknolojilerini korumak için Çin'e ek gümrük vergileri ve yatırım kısıtlamaları getirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkarmıştı.

Kararname çerçevesinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirketlerin, ABD teknoloji sektörüne yönelik yatırımlarının ne şekilde kısıtlanabileceği konusunda iki ay içinde Beyaz Saray'a bir rapor sunması gerekiyordu.

Trump'ın gelen rapor çerçevesinde yabancı yatırım kısıtlamalarıyla ilgili kararı Kongre'ye devretmesini, yumuşama sinyali olarak değerlendiren analistler, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini bir nebze yatıştırabileceğini öngörüyor.



Muhabir: Gülbin Yıldırım